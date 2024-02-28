Після зими частина риби загинула: у київському озері провели очищення води (відео)

Проби води були направлені до лабораторії

У Києві в озері Блакитне на Виноградарі було зафіксовано частковий мор риби. У середу, 28 лютого, на місці події працювали спеціалісти КП "Плесо", які провели тут аерацію води.

Це було необхідно для покращення екологічного стану водойми та запобігання її забруднення. Детальніше про проведені роботи розповіли на офіційній сторінці КП "Плесо" у Фейсбук.

Так, після сходження льоду було встановлено, що на території озера Блакитне загинула деяка кількість риби. Це могло статися через те, що водоймище щільно скував лід і риба просто задихнулася.

Співробітники КП "Плесо" прибрали територію озера, а лабораторія взяла на аналіз проби води. Загиблу рибу також відправили на дослідження до лабораторії Держпродспоживслужби.

Озеро привели до ладу

Окрім цього, співробітники КП "Плесо" провели аерацію води. Цей захід спрямований на покращення екологічного стану водойми та запобігання її забруднення.

Тут було встановлено мобільний кисневий аератор, який подавав повітря у товщу води. Насичення води киснем сприяє витіснення з дна водоймища небезпечних речовин: сірководню та аміаку. Також варто відзначити, що аерація водного дзеркала зменшує ризик загибелі риби та покращує естетичні характеристики водойми.

"КП "Плесо" й надалі реалізовуватиме систематичний моніторинг стану озера, який включатиме постійний контроль рівня кисню у воді, а також виявлення будь-яких потенційних джерел забруднення чи впливу на екосистему водойми шляхом відбору та передачі проб поверхневих вод для дослідження вмісту забруднюючих речовин" , — наголосили на сторінці КП.

Варто зазначити, що неподалік озера Блакитне знаходиться озеро Синє, яке перебуває в катастрофічному стані і міліє починаючи з 2020 року. На даний момент ніяких робіт на водоймі не ведеться. І схоже, що після відлиги наміри розчистити водойму знову залишаться "замороженими". Яка ж доля нового тендеру на роботи з ревіталізації Синього теж не відомо.

Озеро Блакитне розташовується поряд з озером Синім

Озеро Синє давно перебуває у жалюгідному стані

Як відомо, проблема з обмілінням озера Синього, яке є окрасою спального масиву Виноградар, виникла ще у 2020 році. Уже тоді на замовлення КП "Плесо" фахівці досліджували водойму, проте, за словами місцевих, зневоднене озеро ніхто так і не почав рятувати.

Озеро Синє давно перебуває у жалюгідному стані

Для довідки: Аерація – це технологія очищення води від усіляких домішок (заліза, марганцю, сірководню тощо) шляхом її насичення киснем, що призводить до покращення органолептичних властивостей – усунення надлишку металів та знищення неприємного запаху.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, на тлі чергового будівельного буму у столиці користувачі соцмереж висловлювали побоювання, що згодом на місці озера Синє з’являться нові висотки, якщо все залишити так, як є.