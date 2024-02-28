После зимы часть рыбы погибла: в киевском озере провели очистку воды (видео)

Пробы воды были напрвлены в лабораторию

В Киеве в озере Голубое на Виноградаре был зафиксирован частичный мор рыбы. В среду, 28 февраля, на месте происшествия работали специалисты КП "Плесо", которые провели здесь аэрацию воды.

Это было необходимо для улучшения экологического состояния водоема и предотвращения его загрязнения.Подробнее о проведенных работах рассказали на официальной странице КП "Плесо" в Фейсбук.

Так, на территории озера Голубое после схода льда было установлено, что в водоеме погибло некоторое количество рыбы. Это могло произойти из-за того, что водоем плотно сковал лед и рыба попросту задохнулась.

Сотрудники КП "Плесо" убрали территорию озера, а лаборатория взяла на анализ пробы воды. Погибшую рыбу также отправили на исследование в лабораторию Госпродпотребслужбы.

Озеро привели в порядок

Кроме этого, сотрудники КП "Плесо" провели аэрацию воды. Данное мероприятие направлено на улучшение экологического состояния водоема и предотвращение его загрязнения.

Здесь был установлен мобильный кислородный аэратор, который подавал воздух в толщу воды. Насыщение воды кислородом способствует вытеснению со дна водоема опасных веществ: сероводорода и аммиака. Также стоит отметить, что аэрация водного зеркала уменьшает риск гибели рыбы и улучшает эстетические характеристики водоема.

"КП "Плесо" и в дальнейшем будет реализовывать систематический мониторинг состояния озера, который будет включать постоянный контроль уровня кислорода в воде, а также выявление любых потенциальных источников загрязнения или воздействия на экосистему водоема путем отбора и передачи проб поверхностных вод для исследования содержания загрязняющих веществ", — подчеркнули на странице КП.

Стоит отметить, что неподалеку от озера Голубоее находится озеро Синее, которое находится в катастрофическом состоянии и мелеет начиная с 2020 года. На данный момент никакие работы на водоеме не ведутся. И похоже, что после оттепели намерения расчистить водоем снова останутся "замороженными". Какая же судьба нового тендера на работы по ревитализации Синего, тоже не известно.

Озеро Голубое располагается рядом с озером Синим

Озеро Синее давно находится в плачевном состоянии

Как известно, проблема с обмелением озера Синего, которое является украшением спального массива Виноградарь, возникла еще в 2020 году. Уже тогда по заказу КП "Плесо" специалисты исследовали водоем, однако, по словам местных, обезвоженное озеро никто так и ине начал спасать.

Озеро Синее давно находится в плачевном состоянии

Для справки: Аэрация – это технология очистки воды от всевозможных примесей (железа, марганца, сероводорода и т. д.) путем ее насыщения кислородом, приводящего к улучшению органолептических свойств – устранению избытка металлов и уничтожению неприятного запаха.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, на фоне очередного строительного бума в столице пользователи соцсетей выражали опасения, что со временем на месте озера Синее появятся новые высотки, если все оставить так, как есть.