На Київщині дорогу не поділили вантажівка та легковик: є постраждала

На місці ДТП працювали медики, рятувальники та правоохоронці

У суботу, 2 лютого, на Київщині сталася аварія за участю вантажного автомобіля MAN та легковика. Внаслідок зіткнення травми різного ступеня тяжкості отримала жінка, яку екстрено госпіталізували.

Удар був настільки сильним, що легкове авто перекинулося на дах і зупинилося посеред проїжджої частини. Подробиці аварії розповіли у прес-службі Поліції Київської області.

Так, у Броварах на вулиці Січових Стрільців дорогу не поділили фура MAN та автомобіль Volkswagen. Внаслідок зіткнення пасажирка легковика зазнала травм і їй знадобилася допомога медиків — жінку госпіталізували.

За попередньою інформацією, винуватцем ДТП став водій фури, який не надав переваги у русі транспортного засобу Volkswagen.

Автомобіль перекинувся на дах

На місці працювали усі екстрені служби міста.

Причини та обставини аварії належить встановити слідству. За цим фактом проводиться розслідування.

Аварія сталася по вулиці Січових Стрільців у Броварах

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині вантажівка на смерть збила жінку на нерегульованому пішохідному переході. Від отриманих травм вона, на жаль, померла на місці аварії.