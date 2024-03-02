На Киевщине дорогу не поделили грузовик и легковушка: есть пострадавшая

На месте ДТП работали медики, спасатели и правоохранители

В субботу, 2 марта, в Киевской области произошла авария при участии грузового автомобиля MAN и легковушки. В результате столкновения травмы различной степени тяжести получила женщина, которую экстренно госпитализировали.

Удар был настолько сильным, что легковое авто перевернулось на крышу и остановилось посреди проезжей части. Подробности аварии рассказали в пресс-службе Полиции Киевской области.

Так, в Броварах на улице Сечевых Стрельцов дорогу не поделили фура MAN и автомобиль Volkswagen. В результате столкновения пассажирка легковушки получила травмы и ей понадобилась помощь медиков — женщину госпитализировали.

По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель фуры, который не предоставил преимущество в движении транспортному средству Volkswagen.

Автомобиль перевернулся на крышу

На месте работали все экстренные службы города.

Причины и обстоятельства аварии предстоит установить следствию. По данному факту проводится расследование.

Авария произошла по улице Сечевых Стрельцов в Броварах

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Киевщине грузовик насмерть сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм она, к сожалению, скончалась на месте аварии.