В Киеве банда "полицейских" похищала, избивала и пытала людей (фото)

Всем членам группировки грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет

Столичная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении банды злоумышленников, которые выдавали себя за сотрудников полиции и совершали тяжкие преступления. В состав группировки входило шесть мужчин.

Отмечается, что злоумышленники отличались особой жестокостью при совершении преступлений. Подробнее о деятельности банды рассказали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Установлено, что злоумышленники орудовали на территории Киева и Киевской области. Часть преступлений фигуранты совершали под видом сотрудников полиции и занимались вымогательством.

Так, двое ранее судимых мужчин — 41-летний уроженец Луганщины и 30-летний киевлянин — организовали преступную группировку в которую, помимо них самих, входило еще пятеро жителей столицы в возрасте от 20-ти до 24-х лет.

Часть преступлений бандиты совершали под видом полицейских

Злоумышленники подыскивали наркозависимых граждан и прикидывались наркодилерами. Во время встречи, один из членов преступной организации выдавал себя за полицейского и начинал запугивать человека, оторый собирался приобрести наркотики. Потерпевшим обещали "проблемы" и вымагали с них деньги за "не привлечение к уголовной ответственности". Кроме этого, бандиты забирали у своих жертв личные вещи.

К примеру, выдавая себя за полицейских, злоумышленники стребовали 10 000 долларов США с 25-летнего жителя Киева, которого они "обвинили" в распространении наркотических средств. Молодого человека запугали и предложили ему "решить вопрос" и избежать уголовного наказания за деньги.

Получив деньги преступники на этом не остановились и начали вымогать с парня еще120 тысяч гривен в качестве "компенсации за их услуги". Пострадавшему угрозали физической расправой и всячески его запугивали.

Злоумышленники были вооружены

Кроме этого члены банды совершали грабежи и разбойные нападения, похищали людей, подвергали их пыткам и насильственно лишали свободы. Группировка имела четкую структуру и отличалась особой жестокостью при совершении преступлений.

Так, следствие установило, что преступники однажды совершили нападение на жителя столицы. Они сильно избили пострадавшего и отобрали у него личные вещи. Также они похитили у мужчины ключи от его квартиры и под угрозой применения огнестрельного оружия забрали оттуда ценные вещи.

Преступники "заработали" на пострадавших более чем 500 тысяч гривен

В дальнейшем, с целью получения еще большей наживы, преступники похитили пострадавшего и доставили его к своим главарям. Мужчину запугивали и избивали, а также требовали от него "оплатить" собственную свободу и в течение месяца передать им денежные средства.

Стоит отметить, что за отказ платить деньги злоумышленники угрожали насилием близким родственникам потерпевших.

В целом члены организованной преступной группировки "заработали" на пострадавших более чем 500 тысяч гривен.

На данный момент досудебное расследование в уголовном производстве завершено, а обвинительный акт в отношении злоумышленников направлено в суд для рассмотрения.

Всем участникам преступной группы следователи сообщили о подозрении в совершении пыток, незаконного лишения свободы или похищения человека, грабежах, разбойных нападениях, вымогательстве и самовольном присвоении властных полномочий или звания должностного лица.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Члены банды пойдут под суд

Члены банды пойдут под суд

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве члены ОПГ украли амуницию и одежду для ТрО на миллионы гривен. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.