У Києві поряд з метро спалахнула BMW (відео)

На місці працювали пожежники, які оперативно прибули на виклик

У четвер, 7 березня, у Святошинському районі Києва сталася НП — просто посеред проїжджої частини почав горіти легковий автомобіль. Транспортний засіб почав диміти і люди не одразу не зрозуміли, що відбувається.

За попередніми даними у BMW раптово почав горіти мотор. Фото та відео з місця події публікують очевидці у столичних Телеграм-каналах.

Так, біля столичної станції метро "Академмістечко" перехожі помітили клуби щільного сірого диму, який активно поширювався районом. Перелякані перехожі не одразу зрозуміли, що сталося і викликали пожежників.

Як виявилося, на проїжджій частині у легковика почав горіти мотор й саме з-під капота валив густий дим.

Причини та обставини події належить встановити слідству. Інформація про загиблих або постраждалих наразі не надходила.

За цим фактом буде проведено розслідування.

НП сталася біля станції метро "Академмістечко"

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві на Борщагівці сталася масштабна пожежа на шпалерному ринку. Тут почали горіти торгові кіоски, а за кілька хвилин вогонь швидко поширився на сусідні павільйони.