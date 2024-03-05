У Києві масштабна пожежа в екопарку на Осокорках: депутатка заявила про підпал, а вогонь видно за кілометри (відео)

У повітрі різкий запах гару та щільний чорний дим

Увечері у вівторок, 5 березня 2024 року, у Києві спалахнула масштабна пожежа. Зайнялася трава на території екопарку Осокорки, за однією з версій це може бути навмисний підпал.

Рятувальники вже на місці та намагаються загасити вогонь. Про це розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС), повідомляє OBOZ.UA.

Пожежа у Києві 5 березня

Займання трави сталося увечері. За даними пресслужби ДСНС, вогонь охопив приблизно 2 гектари території біля озера. Горять заповідники "Осокорківські луки" та "Озеро Тягле".

Через горіння у повітрі відчувається різкий запах гару. Весь район затягнутий густим чорним димом. Щоб уникнути проблем зі здоров’ям мешканцям Дарницького району радять закрити вікна.

На відео видно, як палає вогонь. Він охопив велику територію та горить відкритим полум’ям. Жінка на відео каже, що це горять Осокорки. За попередньою інформацією, ніхто із людей не постраждав.

Вогонь видно за кілометри

Екопарк Осокорки — це одне з найулюбленіших місць для відпочинку мешканців столиці, його називають зеленою перлиною Києва. Там є молодий ліс та заплавні озера.

Заповідну зону намагаються забудувати

Депутатка заявила про підпал

Активістка, депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова заявила, що Осокорки підпалили. За її словами, громада підозрює у цьому будівельну компанію Stolitsa Group, яка хоче забудувати зелену зону екопарку.

Депутатка поділилася своєю версією

Нагадаємо, що місцеві жителі та активісти виступають проти забудови території Осокорок. Попри це, влітку 2022 року компанія Stolitsa Group відновила роботи на цій ділянці. Громадські діячі звернули увагу на те, що цивільних осіб туди не пропускали, посилаючись на мінування, але бетоновози спокійно туди заїжджали.

У листопаді 2023 року активісти повідомили, що забудовник засипав будівельним сміттям канал, що поєднує озера Тягле та Небреж. Компанія знищила водний оборонний рубіж та нашкодила всій екосистемі, стверджували громадські діячі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у столиці загорівся ринок на Борщагівці. Вранці 5 березня спалахнули торгові кіоски, вогонь швидко поширювався сусідніми точками. Інформації про постраждалих та загиблих не надходило.