В Киеве рядом с метро загорелась BMW (видео)

На месте работали пожарные, которые оперативно прибыли на вызов

В четверг, 7 марта, в Святошинском районе Киева произошло ЧП — прямо посреди проезжей части начал гореть легковой автомобиль. Транспортное средство начало дыметь и люди не сразу не поняли, что происходит.

По предварительным данным у BMW внезапно начал гореть мотор. Фото и видео с места происшествия публикуют очевидцы в столичных Телеграмм-каналах.

Так, возле столичной станции метро "Академгородок" прохожие заметили клубы плотного серого дыма, который активно распространялся по району. Испуганные прохожие не сразу поняли, что произошло и вызвали пожарных.

Как оказалось, на проезжей части у легковушки начал гореть мотор и именно из-под капота авто валил густой дым.

Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить следствию. Информация о погибших или пострадавших на данный момент не поступала.

По данному факту будет проведено расследование.

ЧП произошло возле станции метро "Академгородок"

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве на Борщаговке произошел масштабный пожар на обойном рынке. Здесь начали гореть торговые киоски, а через несколько минут огонь стремительно распространился на соседние павильоны.