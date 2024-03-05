У Києві горить ринок на Борщагівці: густий дим огорнув цілий район (відео)

На місці працює відразу кілька пожежних бригад

У вівторок, 5 березня, у Святошинському районі Києва спалахнула масштабна пожежа на території шпалерного ринку. За попередніми даними, горів один із торгових павільйонів.

Мешканців і гостей Борщагівки попереджають про можливе погіршення якості повітря і просять без нагальної потреби не виходити на вулицю. Про це повідомляють очевидці у столичних Телеграм-каналах.

Так, наразі відомо, що у Святошинському районі столиці на Борщагівці масштабна пожежа охопила торгові павільйони на шпалерному ринку. Інцидент трапився на вулиці Зодчих, 74.

Тут почали горіти торгові кіоски, а за кілька хвилин вогонь стрімко поширився на сусідні павільйони.

Люди почали поспіхом залишати територію ринку, а все навколо огорнув їдкий чорний дим.

Причини та обставини НП встановлюються. На місці працюють усі екстрені служби міста.

Інформація про загиблих чи постраждалих наразі не надходила.

Варто зазначити, що їдкий дим від пожежі огорнув всю Борщагівку і людей попередили про можливе погіршення якості повітря.

Мешканців і гостей столиці просять по можливості обмежити час перебування на вулиці та закрити вікна в усіх приміщеннях. Також рекомендується пити багато води та увімкнути очищувач повітря на максимум

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Подільському районі Києва сталася масштабна пожежа на території промзони. Займання почалося в складських приміщеннях і вогонь почав стрімко поширюватися.