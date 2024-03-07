В Киеве дешевеют евро и доллар: курс валют 7 марта
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Доллар не опустился ниже 38 гривен
По сравнению с предыдущим днем курс доллара США и евро, фунта стерлингов, швейцарского франка снизился, цена польского злотого немного выросла. Но существенных изменений нет, это подтверждает слова экспертов, что сейчас нет факторов, которые могли бы значительно повлиять на валютный рынок и спровоцировать падение или подорожание.
"Телеграф" рассмотрел актуальный курс валют в Киеве.
7 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс следующим образом:
Доллар США (USD): 38,26 грн
Евро (EUR): 41,59 грн
Злотый (PLN): 9,67 грн
Фунт стерлингов (GBP): 48,55 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,24 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой доллара на наличном рынке Украины:
Доллар США (USD): 38,43 грн
Евро (EUR): 41,93 грн
Злотый (PLN): 9,67 грн
Фунт стерлингов (GBP): 48,95 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,61 грн
Ранее "Телеграф" писал, что до конца текущей недели на валютном рынке Украины прогнозируется курсовое колебание. Доллар США может измениться неоднородно — подешеветь в покупке и подорожать в продаже.