В Киеве дешевеют евро и доллар: курс валют 7 марта

Доллар не опустился ниже 38 гривен

По сравнению с предыдущим днем курс доллара США и евро, фунта стерлингов, швейцарского франка снизился, цена польского злотого немного выросла. Но существенных изменений нет, это подтверждает слова экспертов, что сейчас нет факторов, которые могли бы значительно повлиять на валютный рынок и спровоцировать падение или подорожание.

"Телеграф" рассмотрел актуальный курс валют в Киеве.

7 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс следующим образом:

Доллар США (USD): 38,26 грн

Евро (EUR): 41,59 грн

Злотый (PLN): 9,67 грн

Фунт стерлингов (GBP): 48,55 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,24 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой доллара на наличном рынке Украины:

Доллар США (USD): 38,43 грн

Евро (EUR): 41,93 грн

Злотый (PLN): 9,67 грн

Фунт стерлингов (GBP): 48,95 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,61 грн

Ранее "Телеграф" писал, что до конца текущей недели на валютном рынке Украины прогнозируется курсовое колебание. Доллар США может измениться неоднородно — подешеветь в покупке и подорожать в продаже.