Феміністки під охороною поліції провели акцію на Хрещатику 8 березня (відео)

Участь брали й чоловіки

8 березня, у Міжнародний день жінок, у центрі столиці України пройшла акція за права жінок. Близько десятки людей зібралися на Хрещатику, щоб висловити свою підтримку гендерній рівності та закликати до боротьби з сексизмом та гендерно зумовленим насильством.

Про це повідомляє телеграм-канал "Реальний Київ". Протестувальники скандували гасла "Бунтуй, кохай, права не віддавай" та вимагали рівні права, а не тюльпани.

Акція за права жінок 8 березня

Учасники акції закликали до боротьби з сексизмом в освіті, армії та в професійному середовищі.

На вулиці Хрещатик

Серед протестувальників також були чоловіки, які висловили свою підтримку гендерній рівності. Вони тримали плакати з вимогами "Моє тіло не ваше діло", "Крихітка у тебе в штанях", "Жіночі права завжди на часі" тощо.

За жіночі права

Також учасники акції наголошували, що 8 березня має бути вихідним днем.

Раніше "Телеграф" писав, як виникло свято 8 березня. За звичним святкуванням ховається глибока історія, сповнена боротьби, єднання та прагнення до справедливості.