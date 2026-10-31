Прощавай, гіпсокартоне: чим його замінити, щоб стіни були міцнішими й тихішими
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Від перегородок до основи під важкі меблі
Для стін і перегородок замість гіпсокартону можна використовувати гіпсоволокнисті листи (ГВЛ), пазогребеневі плити (ПГП), газобетонні блоки, фанеру або OSB. Зазвичай їх обирають заради міцності та звукоізоляції. ГВЛ і газобетон створюють міцнішу основу, на якій простіше закріпити важкі меблі або телевізор.
ГВЛ складається з гіпсу та волокон целюлози, які зміцнюють лист. У гіпсокартону гіпсова серцевина, навпаки, оточена картонною оболонкою. Про це повідомляє "Телеграф".
ГВЛ: міцне облицювання замість гіпсокартону
Гіпсоволокно підходить для стін і перегородок, а також для облаштування сухої стяжки підлоги. Воно краще витримує механічні навантаження і менше деформується. Завдяки щільній структурі до листів можна кріпити досить важкі предмети, наприклад полиці. Для арок і складних фігурних поверхонь матеріал підходить погано: його сильна сторона – жорсткість.
У наведеному порівнянні звукоізоляція ГВЛ на 2 дБ краща, ніж у звичайного гіпсокартону. Показники залежать від щільності конкретного листа. На захист від шуму впливає і вся конструкція перегородки. Як пояснює "Дім Комфорт", важке облицювання відбиває звук, а м’який волокнистий матеріал усередині гасить звукову хвилю.
Перегородку з ГВЛ монтують на профілі – так само, як і гіпсокартонну. Але через важче облицювання каркас має бути жорстким: рекомендована товщина профілів – не менше 0,5–0,6 мм. Для вологих приміщень випускають вологостійкі листи.
Пазогребеневі плити й газобетон для перегородок
ПГП підходять для швидкого зведення перегородок. Плити мають точну геометрію, легко обробляються механічно та відзначаються хорошою міцністю. Їх випускають повнотілими й пустотілими. Пустотілі вироби дають змогу зменшити навантаження на основу.
Мінімальний індекс ізоляції повітряного шуму в пустотілих ПГП становить 45 дБ, у повнотілих – 48 дБ. Стандартна товщина плит – 80 і 100 мм. Обираючи їх, враховують площу приміщення, вимоги до міцності та захисту від шуму. Для перегородок у санвузлі використовують вологостійкі ПГП.
Ще одна альтернатива гіпсокартону під час будівництва перегородки – газобетонні блоки. Вони підійдуть тим, кому потрібна міцніша стіна з кращою звукоізоляцією та основою для важких меблів або телевізора.
Фанера та OSB у дерев’яному будівництві
В еко- та дерев’яному будівництві гіпсокартон замінюють фанерою та OSB. Ці матеріали використовують, коли для облицювання обирають деревні плити.
За навантаженнями OSB має перевагу: такі плити називають міцнішими за ГВЛ. Але за звукоізоляцією вони поступаються гіпсоволокну. Поверхня ГВЛ також гладша, тому декоративне оздоблення виконувати простіше.
Як повідомляв "Телеграф", будівельники та власники житла дедалі частіше шукають заміну гіпсокартону: їм потрібні міцніші й тихіші перегородки, які можна зробити без складних робіт. Однак нові рішення не обов’язково повністю витіснять гіпсокартон. Його й надалі можна використовувати як рівну основу для оздоблення.