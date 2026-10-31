Прощавай, гіпсокартоне: чим його замінити, щоб стіни були міцнішими й тихішими

Від перегородок до основи під важкі меблі

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Для стін і перегородок замість гіпсокартону можна використовувати гіпсоволокнисті листи (ГВЛ), пазогребеневі плити (ПГП), газобетонні блоки, фанеру або OSB. Зазвичай їх обирають заради міцності та звукоізоляції. ГВЛ і газобетон створюють міцнішу основу, на якій простіше закріпити важкі меблі або телевізор.

ГВЛ складається з гіпсу та волокон целюлози, які зміцнюють лист. У гіпсокартону гіпсова серцевина, навпаки, оточена картонною оболонкою. Про це повідомляє "Телеграф".

ГВЛ: міцне облицювання замість гіпсокартону

Гіпсоволокно підходить для стін і перегородок, а також для облаштування сухої стяжки підлоги. Воно краще витримує механічні навантаження і менше деформується. Завдяки щільній структурі до листів можна кріпити досить важкі предмети, наприклад полиці. Для арок і складних фігурних поверхонь матеріал підходить погано: його сильна сторона – жорсткість.

У наведеному порівнянні звукоізоляція ГВЛ на 2 дБ краща, ніж у звичайного гіпсокартону. Показники залежать від щільності конкретного листа. На захист від шуму впливає і вся конструкція перегородки. Як пояснює "Дім Комфорт", важке облицювання відбиває звук, а м’який волокнистий матеріал усередині гасить звукову хвилю.

Перегородку з ГВЛ монтують на профілі – так само, як і гіпсокартонну. Але через важче облицювання каркас має бути жорстким: рекомендована товщина профілів – не менше 0,5–0,6 мм. Для вологих приміщень випускають вологостійкі листи.

Пазогребеневі плити й газобетон для перегородок

ПГП підходять для швидкого зведення перегородок. Плити мають точну геометрію, легко обробляються механічно та відзначаються хорошою міцністю. Їх випускають повнотілими й пустотілими. Пустотілі вироби дають змогу зменшити навантаження на основу.

Мінімальний індекс ізоляції повітряного шуму в пустотілих ПГП становить 45 дБ, у повнотілих – 48 дБ. Стандартна товщина плит – 80 і 100 мм. Обираючи їх, враховують площу приміщення, вимоги до міцності та захисту від шуму. Для перегородок у санвузлі використовують вологостійкі ПГП.

Ще одна альтернатива гіпсокартону під час будівництва перегородки – газобетонні блоки. Вони підійдуть тим, кому потрібна міцніша стіна з кращою звукоізоляцією та основою для важких меблів або телевізора.

Фанера та OSB у дерев’яному будівництві

В еко- та дерев’яному будівництві гіпсокартон замінюють фанерою та OSB. Ці матеріали використовують, коли для облицювання обирають деревні плити.

За навантаженнями OSB має перевагу: такі плити називають міцнішими за ГВЛ. Але за звукоізоляцією вони поступаються гіпсоволокну. Поверхня ГВЛ також гладша, тому декоративне оздоблення виконувати простіше.

Чим замінити гіпсокартон/Інфографіка ШІ

Як повідомляв "Телеграф", будівельники та власники житла дедалі частіше шукають заміну гіпсокартону: їм потрібні міцніші й тихіші перегородки, які можна зробити без складних робіт. Однак нові рішення не обов’язково повністю витіснять гіпсокартон. Його й надалі можна використовувати як рівну основу для оздоблення.