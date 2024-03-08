Феминистки под охраной полиции провели акцию на Крещатике 8 марта (видео)

Участвовали в протесте и мужчины

8 марта, в Международный день женщин, в центре столицы Украины прошла акция по правам женщин. Десятки людей собрались на Крещатике, чтобы выразить свою поддержку гендерному равенству и призвать к борьбе с сексизмом и гендерно обусловленным насилием.

Об этом сообщает телеграм-канал "Реальный Киев". Протестующие скандировали лозунги "Бунтуй, люби, права не отдавай" и требовали равные права, а не тюльпаны.

Акция по правам женщин 8 марта

Участники акции призвали к борьбе с сексизмом в образовании, армии и профессиональной среде.

На улице Крещатик

Среди протестующих также были мужчины, выразившие свою поддержку гендерному равенству. Они держали плакаты с требованиями "Мое тело не ваше дело", "Крошка у тебя в штанах", "Женские права всегда актуальны" и т.д.

За женские права

Также участники акции отмечали, что 8 марта должно быть выходным днем.

Ранее "Телеграф" писал, как возник праздник 8 марта. За обычным празднованием скрывается глубокая история, полная борьбы, единения и стремления к справедливости.