Системи ППО біля резиденції Трампа: чому президент США посилює свій захист

Що змусило Трампа посилити свій захист саме тепер

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Біля резиденції президента США Дональда Трампа у Мар-а-Лаго з'явилися системи протиповітряної оборони. Є кілька причин, чому це знадобилося американському лідеру саме зараз.

Резиденцію Трампа прикрили ППО — що відомо

Як розповідає The Telegraph, дві системи Avenger розмістили на плавучій баржі поряд з маєтком Трампа у Флориді. Йдеться про зенітні ракетні комплекси AN/TWQ-1, встановлені на базі бронемашини Humvee.

Установки ППО біля маєтку Трампа у Флориді. Фото: Кріс Беккет/ZUMA Press

Окрім того, системи ППО помітили також у міжнародного аеропорту імені Дональда Трампа, повідомляє The War Zone. Аеропорт розташований приблизно за п'ять кілометрів від Мар-а-Лаго.

Пускова установка протиповітряної ракети Avenger та датчики для боротьби з дронами в Мар-а-Лаго. Фото: Кріс Беккет/ZUMA

Установки ППО було розгорнуто на запит Секретної служби США близько двох тижнів тому. Таке рішення було ухвалено через збільшення побоювань щодо безпеки президента США.

Чому Трамп захотів захиститися від ударів з повітря саме зараз

"Телеграф" спробував розібратися, чому президент США вирішив розгорнути системи ППО поблизу свого маєтку саме зараз. Розкрити тему допоміг штучний інтелект ChatGPT.

Трамп посилив протиповітряну оборону Мар-а-Лаго через кілька причин. Секретна служба офіційно підтвердила підвищений рівень загроз, однак не повідомила про конкретні розвідувальні дані чи безпосередню загрозу нападу на Мар-а-Лаго. Тому підстав стверджувати, що Трамп отримав конкретне попередження про атаку, наразі немає.

П'ять основних причин:

1. Загострення конфлікту з Іраном. Після американських ударів по країні побільшало побоювань щодо можливих атак у відповідь, зокрема із застосуванням безпілотників.

2. Зростання кількості погроз. За словами заступника директора Секретної служби, у липні кількість погроз на адресу людей під її охороною зросла на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

3. Часті порушення повітряного простору. З жовтня 2025 року понад 160 літаків і дронів порушили обмеження польотів над районом Палм-Біч. Востаннє літак перехопили 24 жовтня 2026 року.

4. Наближення проміжних виборів у США, які відбудуться 3 листопада. Це період політичної напруженості й потенційних ризиків для президента.

5. Побоювання атак дронами. Системи Avenger, а також засоби виявлення та придушення безпілотників мають захищати резиденцію від цілей, що летять на малій висоті.

Проте, як розповідав "Телеграф", Трампу далеко до глави Росії Володимира Путіна: в радіусі близько 55 кілометрів від його резиденції на Валдаї побудували ще одне кільце веж протиповітряної оборони. Тепер навколо об'єкта налічується близько 50 позицій ППО.