Системи ППО біля резиденції Трампа: чому президент США посилює свій захист
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Що змусило Трампа посилити свій захист саме тепер
Біля резиденції президента США Дональда Трампа у Мар-а-Лаго з'явилися системи протиповітряної оборони. Є кілька причин, чому це знадобилося американському лідеру саме зараз.
Резиденцію Трампа прикрили ППО — що відомо
Як розповідає The Telegraph, дві системи Avenger розмістили на плавучій баржі поряд з маєтком Трампа у Флориді. Йдеться про зенітні ракетні комплекси AN/TWQ-1, встановлені на базі бронемашини Humvee.
Окрім того, системи ППО помітили також у міжнародного аеропорту імені Дональда Трампа, повідомляє The War Zone. Аеропорт розташований приблизно за п'ять кілометрів від Мар-а-Лаго.
Установки ППО було розгорнуто на запит Секретної служби США близько двох тижнів тому. Таке рішення було ухвалено через збільшення побоювань щодо безпеки президента США.
Чому Трамп захотів захиститися від ударів з повітря саме зараз
"Телеграф" спробував розібратися, чому президент США вирішив розгорнути системи ППО поблизу свого маєтку саме зараз. Розкрити тему допоміг штучний інтелект ChatGPT.
Трамп посилив протиповітряну оборону Мар-а-Лаго через кілька причин. Секретна служба офіційно підтвердила підвищений рівень загроз, однак не повідомила про конкретні розвідувальні дані чи безпосередню загрозу нападу на Мар-а-Лаго. Тому підстав стверджувати, що Трамп отримав конкретне попередження про атаку, наразі немає.
П'ять основних причин:
1. Загострення конфлікту з Іраном. Після американських ударів по країні побільшало побоювань щодо можливих атак у відповідь, зокрема із застосуванням безпілотників.
2. Зростання кількості погроз. За словами заступника директора Секретної служби, у липні кількість погроз на адресу людей під її охороною зросла на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
3. Часті порушення повітряного простору. З жовтня 2025 року понад 160 літаків і дронів порушили обмеження польотів над районом Палм-Біч. Востаннє літак перехопили 24 жовтня 2026 року.
4. Наближення проміжних виборів у США, які відбудуться 3 листопада. Це період політичної напруженості й потенційних ризиків для президента.
5. Побоювання атак дронами. Системи Avenger, а також засоби виявлення та придушення безпілотників мають захищати резиденцію від цілей, що летять на малій висоті.
Проте, як розповідав "Телеграф", Трампу далеко до глави Росії Володимира Путіна: в радіусі близько 55 кілометрів від його резиденції на Валдаї побудували ще одне кільце веж протиповітряної оборони. Тепер навколо об'єкта налічується близько 50 позицій ППО.