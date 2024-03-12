У Києві обмежать рух на одному із спусків: деталі, час, всі подробиці

Враховуйте обмеження під час планування маршруту

12 березня на Дніпровському узвозі в Києві буде частково обмежено рух транспорту. Комунальники проводитимуть протизсувні роботи.

Обмеження діятимуть з 11:00 до 17:00. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"З 11:00 до 17:00 12 березня на Дніпровському узвозі частково обмежать рух транспорту. Фахівці комунального підприємства в цей час здійснюватимуть протизсувні роботи з використанням спеціальної техніки вздовж Дніпровського узвозу", — йдеться у повідомленні КМДА.

Ділянка обмеженого руху

"Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт", що проводитиме роботи, перепрошує за тимчасові незручності та просить врахувати обмеження під час планування маршруту.

Об'їзд можна здійснити за напрямком:

З центру міста: вулиця Сагайдачного – Набережне шосе.

До центру міста: вулиця Набережно-Хрещатицька – вулиця Хрещатик.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві відновили роботу щодо наповнення онлайн-карти дерев, що знаходяться на балансі міста.