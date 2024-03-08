У Києві частково перекриють декілька вулиць: де саме діятимуть обмеження 9 березня

Рух обмежать зранку до вечора

Столиця України продовжує роботи з покращення стану дорожнього покриття. На суботу, 9 березня, у столиці заплановано ямковий ремонт на вулицях Хрещатик та Сумська.

У зв'язку з цим на окремих ділянках буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на Київавтодор.

Обмеження руху діятимуть з 8:00 до 18:00, а саме:

На вулиці Хрещатик — від Володимирського узвозу до бульвару Тараса Шевченка.

І на вулиці Сумській — від вулиці Холодноярської до вулиці Козацької.

Київавтодор просить вибачення за тимчасові незручності.

Водіям рекомендується:

Заздалегідь планувати маршрути подорожі.

Слідкувати за дорожніми знаками та оголошеннями.

Після завершення ремонтних робіт рух транспорту буде відновлено.

Раніше "Телеграф" писав, у скільки обійшовся ремонт Дегтярівського мосту у Києві. Ціни на деякі будматеріали виявилися завищені.