"Понад півтора місяця життя в укриттях": у Києві пролунала 1000-а тривога

Ми загартувалися. Ми стали сильнішими, Попко

Сьогодні, 12 березня, в Києві пролунало декілька тривог. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в столиці пролунало 1000 повітряних тривог.

Загальна тривалість 1165 годин і 26 хвилин. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Це понад 48 днів безперервних тривог… Понад півтора місяця життя в укриттях", — зазначив він.

Нагадуємо, територією України поширилася повітряна тривога. Одразу декілька загроз спостерігалось на різних напрямках. За даними моніторингових чатів, було зафіксовано загрозу застосування ракет з балістичною траєкторією польоту, а також була загроза застосування авіаційного озброєння тактичною авіацією.

Двічі оголошували повітряну тривогу у більшості регіонів України. У деяких областях, зокрема у Києві, вже був відбій.

Раніше "Телеграф" писав про наслідки ракетної атаки на Київ. Загинуло понад 10 людей.