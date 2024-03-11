У Києві повністю зникло озеро, яке обіцяли врятувати (фото)

Від нього залишилась лише вогка земля

Київське озеро Синє, довкола якого розташовується житловий масив "Виноградар", повністю зникло. Водойма висохла.

Про це свідчать фото, які поширюють столичні телеграм-канали. На них видно, що навіть дно озера вже майже просохло.

Хоча ще восени 2023 року залишалася невелика смуга води, а місцева влада збиралась виділити кошти на розчистку джерел, які живили водойму.

Озеро Синє, коли ще було повноводним

Озеро Синє зараз

Річ у тім, що озеро Синє має наповнюватись природним шляхом через джерела на дні, але вони вимагають розчистки. Кияни, як пишуть місцеві ЗМІ, бʼють на сполох та збираються влаштовувати акції протести біля Київської державної військової адміністрації, тому що з кожним днем ситуація "стає все більш критичною".

Мілішати озеро почало ще декілька років тому, і у 2021 році його вже намагались врятувати. Тоді дослідження показали, що обміління було спричинене природним явищем через літню спеку, яка також була пов'язана із забудовою території. Таким чином, протягом чотирьох-п'яти років озеро, яке було повноводним, повністю висохло.

Восени 2023 року, коли КП "Плесо" двічі оголошувало закупівлю на розчистку та благоустрій, пропозиції учасників відхилялися. Як зазначив директор КП "Плесо" В'ячеслав Савицький, переможець тендеру мав облаштувати парк навколо озера, але такі витрати не часі під час повномасштабної війни. Тож сфери відповідальності розділили та оголосили, що незабаром проведуть окремий тендер на порятунок озера.

Раніше "Телеграф" писав, що в Києві в озері Блакитне на Виноградарі було зафіксовано частковий мор риби. У середу, 28 лютого, на місці події працювали спеціалісти КП "Плесо", які провели тут аерацію води.