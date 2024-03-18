Польські вагони курсують київським метро: що про них відомо

Перший потяг пустили ще восени минулого року

Київський метрополітен переживає не найлегші часи — закриття частини синьої гілки, скандальне будівництво підземки на Виноградарі, скандал з очільником метро Брагінським та інше. І порадувати нічим. Проте нещодавно у мережі з'явилося відео польських вагонів.

Їх столична підземка отримала від Варшави як благодійна допомога. "Телеграф" вирішив нагадати, коли та як варшавські вагони потрапили до Києва.

Перший раз про польські вагони заговорили 25 квітня 2023 року. Тоді мер Києва Віталій Кличко написав: "Незабаром до Києва з Варшави прибуде перша партія вагонів метрополітену з допомоги, яку надають нам польські друзі. Наразі практично готові до транспортування 6 вагонів".

Приїхали вони менше ніж через місяць. Мер столиці анонсував прибуття 11 травня та показав фото польських вагонів.

Польський потяг метро

"Це стало можливим завдяки підписаному минулого року листу між столицями Польщі та України щодо безоплатної передачі 60-ти виведених з експлуатації вагонів Варшавського метрополітену", — написав міський голова.

Середина вагонів

Кличко зазначив, що "отримані вагони належать до рухомого складу серії №81-717, який також експлуатується і в київському метро. Вони насамперед будуть використані як технічні донори для капітальних ремонтів діючих рухомих складів". Також додав, що постачання всіх 60 вагонів відбудеться поетапно.

Кабіна вагона метро

1 листопада минулого року перший потяг з польськими вагонами почав курсувати зеленою гілкою київського метро.

Біло-червоний варшавський потяг у столичній підземці

Мер Києва у метро

Зараз пасажири київського метро почали частіше бачити біло-червоні потяги.

Раніше "Телеграф" писав, що у мережі показали, який мають вигляд нові літери для станцій метро "Звіринецька" та "Площа Українських Героїв".