Кличко готовий відкласти аукціон по Житньому ринку: Клопотенко зробив заяву

Відомий шеф-кухар стурбований тим, що переможці тендеру збудують на місці ринку черговий ТЦ чи щось подібне

Після ажіотажу у суспільстві навколо аукціону оренди Житнього Ринку у Києві мер столиці Віталій Кличко пообіцяв відкласти цей процес. Він поспілкувався з відомим українським шеф-кухарем Євгеном Клопотенком, який опікується подальшою долею цього ринку.

Подробицями розмови з мером Києва Віталієм Кличком Євген Клопотенко поділився з головним редактором "Телеграфа" Ярославом Жарєновим. За словами Клопотенка, до сьогодні він не був особисто знайомий із мером Києва, але 20 березня той особисто йому зателефонував, щоб обговорити тему, яка викликала громадський резонанс.

Зазначимо, що бесіда з київським мером відбулася після того, як Клопотенко опублікував пост у мережі на захист житнього ринку. Він заявив, що відомий будинок на Подолі зараз нібито "спеціально доводять до занепаду, щоб потім перетворити на черговий бездушний ТРЦ або висотку-мурашник".

"Зараз на аукціоні переможе якась компанія, яка зробити з нього (Житнього ринку — ред.) незрозуміло що. І в тендерній документації не прописано, що це буде. Таким чином, мені довелося трансформуватися з кухаря та громадського діяча в людину, яка говорить юридичними фактами з мером Києва", — сказав Євген Клопотенко.

Він додав, що під час бесіди Кличко паралельно зателефонував людині, яка відповідає за аукціони й та сказала, що він буде відкладений на більший термін. За цей час влада Києва готова почути думку громадськості щодо подальшої долі Житнього ринку.

"Це плюс, хай і не великий. Він (Віталій Кличко — ред.) сказав, що ми встигнемо змінити тендерну документацію та вимоги. І обов’язково той, хто переможе, зможе робити там певні дії", — зазначив український шеф-кухар.

За його словами, тендер планували оголосити лише на 70% будівлі Житнього ринку, оскільки решту вже два роки орендує одна й та сама компанія. Таким чином Житній ринок матиме двох орендодавців, до яких будуть однакові вимоги — ремонт будівлі. Але при цьому в аукціоні не прописано багато інших важливих нюансів.

Євген Клопотенко пояснив, що не проти й сам брати участь у тендері, але не зміг би за три дні виграти його. Тому основним завданням було виграти час та достукатися до київської влади. Наразі до питання Житнього ринку та його подальшого функціонування залучено юристів, громадських діячів та інших фахівців, з якими Клопотенко проводить консультації.

"Потрібно тримати руку на пульсі. Якщо ми цього не зробимо, то втратимо Житній та компанія, яка виграє, через три роки зможе його трансформувати у те, що їм потрібно", — резюмував Євген Клопотенко.

Повний текст інтерв'ю з Євгеном Клопотенком стосовно долі Житнього ринку читайте на "Телеграфі" зранку 21 березня.

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