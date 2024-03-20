Кличко готов отложить аукцион по Житнему рынку: Клопотенко сделал заявление

Известный шеф-повар обеспокоен тем, что победители тендера построят на месте рынка очередной ТЦ или что-то подобное

После ажиотажа в обществе вокруг аукциона аренды Житнего Рынка в Киеве мэр столицы Виталий Кличко пообещал отложить этот процесс. Он пообщался с известным украинским шеф-поваром Евгением Клопотенко, который опекается дальнейшей судьбой этого рынка.

Подробностями разговора с мэром Киева Виталием Кличком Евгений Клопотенко поделился с главредом "Телеграфа" Ярославом Жареновым. По словам Клопотенко, до сегодняшнего дня он не был лично знаком с мэром Киева, но 20 марта тот лично ему позвонил, чтобы обсудить тему, которая вызвала общественный резонанс.

Отметим, что беседа с киевским мэром состоялась после того, как Клопотенко опубликовал пост в сети в защиту Житнего рынка. Он заявил, что известное здание на Подоле сейчас якобы "специально доводят до упадка, чтобы потом превратить в очередной бездушный ТРЦ или высотку-муравейник".

"Сейчас на аукционе победит какая-то компания, которая сделать из него (Житнего рынка — ред.) непонятно что. И в тендерной документации не прописано, что это будет. Таким образом, мне пришлось трансформироваться из повара и общественного деятеля в человека, который говорит юридическими фактами с мэром Киева", — сказал Евгений Клопотенко.

Он добавил, что во время беседы Кличко параллельно позвонил человеку, который отвечает за аукционы и тот сказал, что он будет отложен на больший срок. За это время власти Киева готовы услышать мнение общественности касательно дальнейшей судьбы Житнего рынка.

"Это плюс, пусть и не большой. Он (Виталий Кличко — ред.) сказал, что мы успеем изменить тендерную документацию и требования. И обязательно тот, кто победит, сможет делать там определенные действия", — отметил украинский шеф-повар.

По его словам, тендер планировали объявить лишь на 70% здания Житнего рынка, так как остальную часть уже два года арендует одна и та же компания. Таким образом у Житнего рынка будет два арендодателя, к которым будут одинаковые требования — ремонт здания. Но при этом в аукционе не прописано много других важных нюансов.

Евгений Клопотенко объяснил, что не против и сам участвовать в тендере, но не смог бы за три дня выиграть его. Поэтому основной задачей было выиграть время и достучаться до киевской власти. Сейчас к вопросу Житнего рынка и его дальнейшего функционирования привлечены юристы, общественные деятели и другие специалисты, с которыми Клопотенко проводит консультации.

"Нужно держать руку на пульсе. Если мы этого не сделаем, то потеряем Житний и компания, которая выиграет, через три года сможет его трансформировать в то, что им нужно", — резюмировал Евгений Клопотенко.

Полный текст интервью с Евгением Клопотенко по поводу судьбы Житнего рынка читайте на "Телеграфе" утром 21 марта.

Напомним, ранее Национальная электронная биржа Украины выставила на торги право аренды 11,1 тыс. квадратных метров Житнего рынка на 15 лет – первоначальную цену установили в размере 2,5 млн грн (или 220 грн за квадратный метр).

Житний рынок – это один из экономических центров Киева. Ранее он занимал целый квартал, но сейчас это здание 1980 года постройки, построенное по проекту советских архитекторов Мониной, Штолька и конструктора Беднарского на месте расположения центра оригинального рынка. Здание считается культурным наследием так называемого советского модернизма. Также рынок украшен уникальным панно "Из варяг в греки". После 1991 года рынком как объектом государственной собственности руководит одноименное коммунальное предприятие. На рынке работает ряд продовольственных и непродовольственных отделов, также там часто проводятся продовольственные ярмарки.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине не хватает средств на ремонты дорог. В некоторых регионах ремонт не проводили с 2021 года из-за чего дорожное покрытие буквально "сыпется".