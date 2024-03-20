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Долар продовжує лізти вгору: курс валют на 20 березня у Києві

Автор
Женя Хамстер Женя Хамстер
Дата публікації
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Автор
Американська валюта Новина оновлена 20 березня 2024, 09:45
Американська валюта. Фото Pixabay

Гривня ослабла на майже на 20 копійок

Після тривалого коливання на валютному ринку, долар кожного дня потроху дорожчає. Ціна іноземної валюти перевалила за 39 гривень.

"Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 20 березня, Національний банк України встановив офіційний курс наступним чином:

Долар США (USD): 39,13 грн

Євро (EUR): 42,46 грн

Злотий (PLN): 9,82 грн

Канадський долар (CAD): 28,76

Швейцарський франк (CHF): 44,10 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 39,27 грн

Євро (EUR): 42,86 грн

Злотий (PLN): 9,82 грн

Канадський долар (CAD): 28,92

Швейцарський франк (CHF): 44,16 грн

Оптимальний курс долара в обмінниках піднявся на 20 копійок.

Купівля: 39,20 грн

Продаж: 39,34 грн

Раніше "Телеграф" писав, чи чекати різких змін на валютному ринку. Якою буде ціна долара до кінця березня. Насамперед на курс впливає рівень попиту.

Теги:
#Долар #Новини Києва #Курс валют #Валютні обмінники