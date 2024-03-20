Долар продовжує лізти вгору: курс валют на 20 березня у Києві
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Гривня ослабла на майже на 20 копійок
Після тривалого коливання на валютному ринку, долар кожного дня потроху дорожчає. Ціна іноземної валюти перевалила за 39 гривень.
"Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 20 березня, Національний банк України встановив офіційний курс наступним чином:
Долар США (USD): 39,13 грн
Євро (EUR): 42,46 грн
Злотий (PLN): 9,82 грн
Канадський долар (CAD): 28,76
Швейцарський франк (CHF): 44,10 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 39,27 грн
Євро (EUR): 42,86 грн
Злотий (PLN): 9,82 грн
Канадський долар (CAD): 28,92
Швейцарський франк (CHF): 44,16 грн
Оптимальний курс долара в обмінниках піднявся на 20 копійок.
Купівля: 39,20 грн
Продаж: 39,34 грн
Раніше "Телеграф" писав, чи чекати різких змін на валютному ринку. Якою буде ціна долара до кінця березня. Насамперед на курс впливає рівень попиту.