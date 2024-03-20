Долар продовжує лізти вгору: курс валют на 20 березня у Києві

У вівторок, 19 березня на конференції в Києві "Громада для людей: місце, де хочеться жити", міністр соціальної політики України Оксана Жолнович розповіла про запуск таких соціальних послуг, яких раніше не існувало, і до яких тепер можуть долучитись громади. Серед них – створення Центрів формування життєстійкості, які в пілотному режимі вже працюють у деяких регіонах