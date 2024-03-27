Скільки коштує долар у Києві: курс валют на 27 березня
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Ціна на євро трішки зросла
Курс валют продовжує коливатися. Сьогодні НБУ підняв ціну на долар, тож гривня ослабла на 12 копійок. В обмінниках навпаки трішки знизився курс американської валюти.
Євро піднявся на 20 копійок. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 27 березня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 39,34 грн
Євро (EUR): 42,69 грн
Злотий (PLN): 9,90 грн
Канадський долар (CAD): 29,01 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,54 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 39,29 грн
Євро (EUR): 42,90 грн
Злотий (PLN): 9,91 грн
Канадський долар (CAD): 28,91 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,46 грн
Оптимальний курс долара в обмінниках впав на декілька копійок.
Купівля: 39,23 грн
Продаж: 39,35 грн
Раніше "Телеграф" писав, чого чекати від долара найближчим часом. Стабільність валютного ринку залежить від багатьох чинників, зокрема й фінансової допомоги партнерів.