Скільки коштує долар у Києві: курс валют на 27 березня

Ціна на євро трішки зросла

Курс валют продовжує коливатися. Сьогодні НБУ підняв ціну на долар, тож гривня ослабла на 12 копійок. В обмінниках навпаки трішки знизився курс американської валюти.

Євро піднявся на 20 копійок. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 27 березня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 39,34 грн

Євро (EUR): 42,69 грн

Злотий (PLN): 9,90 грн

Канадський долар (CAD): 29,01 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,54 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 39,29 грн

Євро (EUR): 42,90 грн

Злотий (PLN): 9,91 грн

Канадський долар (CAD): 28,91 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,46 грн

Оптимальний курс долара в обмінниках впав на декілька копійок.

Купівля: 39,23 грн

Продаж: 39,35 грн

Раніше "Телеграф" писав, чого чекати від долара найближчим часом. Стабільність валютного ринку залежить від багатьох чинників, зокрема й фінансової допомоги партнерів.