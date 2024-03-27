Сколько стоит доллар в Киеве: курс валют на 27 марта
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Цена на евро немного выросла
Курс валют продолжает колебаться. Сегодня НБУ поднял цену на доллар, поэтому гривна ослабла на 12 копеек. В обменниках наоборот немного снизился курс американской валюты.
Евро поднялся на 20 копеек. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 27 марта Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 39,34 грн
Евро (EUR): 42,69 грн
Злотый (PLN): 9,90 грн
Канадский доллар (CAD): 29,01 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,54 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 39,29 грн
Евро (EUR): 42,90 грн
Злотый (PLN): 9,91 грн
Канадский доллар (CAD): 28,91 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,46 грн
Оптимальный курс доллара в обменниках упал на несколько копеек.
Покупка: 39,23 грн
Продажа: 39,35 грн
Ранее "Телеграф" писал, чего ждать от доллара в ближайшее время. Стабильность валютного рынка зависит от многих факторов, в том числе и финансовой помощи партнеров.