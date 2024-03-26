Куди сходити з дітьми у Києві: 5 цікавих ідей

Проведіть незабутній час разом зі своїми дітьми

У Києві є багато цікавих місць, де можна провести вільний час зі своїми дітьми не лише весело, а й пізнавально. Адже чим цікавіше дозвілля, тим менше часу діти сидять удома та витрачають час на гаджети.

Редакція "Телеграфу" вирішила зібрати для вас найнезвичайніші та найцікавіші місця в столиці, які допоможуть вам і вашим дітям отримати масу позитивних емоцій.

Океанаріум "Морська казка"

Адреса: вул. Малишка, 3. ТЦ "Дитячий світ" (ст.м. Дарниця)

Вартість: діти до 14 років – 250 гривень, дорослі та підлітки від 15 років – 300 гривень. Діти до 2-х років – безкоштовно.

Океанаріум "Морська казка"

Океанаріум "Морська казка" — домівка для понад 3000 водних мешканців: риб, рептилій, амфібій, безхребетних тварин, що належать майже до 200 видів тварин. На площі близько 800 м² розташовано 50 акваріумів, відкриті басейни та підводний тунель загальним об'ємом 200 000 літрів води.

Для відвідувачів передбачено кілька залів, присвячених морським мешканцям. Перша експозиція розміщена в перевернутому затонулому кораблі, де можна познайомитися зі світом коралів.

Однією з найбільш захопливих локацій можна назвати підводний тунель. Тут ви зможете поспостерігати за черепахами, скатами і чорноперими акулами. За бажанням можна відвідати шоу русалок.

Музей науки та техніки "Експериментаріум"

Адреса: проспект Степана Бандері 6, д

Вартість: діти до 16 років – 270/320 гривень (будні/вихідні), дорослі – 290/350 гривень. Діти до 3-х років – безкоштовно.

Музей науки та техніки "Експериментаріум"

Музей науки та техніки "Експериментаріум" став першим в Україні закладом, який вирізняється своєю винятковою інтерактивною концепцією. Цей непересічний музей не тільки зберігає цінну історичну спадщину науки та техніки, але й створює унікальні можливості для відвідувачів на особистому досвіді освоювати та розуміти принципи сучасних наукових досягнень.

Мета "Експериментаріуму" полягає в тому, щоб розкрити величезний потенціал науки та техніки через інтерактивні методи навчання. Виставка музею є справжнім лабораторним полем, де відвідувачі можуть не лише оглядати експонати, а й взаємодіяти з ними, виконуючи різноманітні експерименти та досліди. Постійні наукові шоу та програми, що проводяться в музеї, допомагають відкривати та вивчати світ навколо нас захоплюючим способом.

Київський планетарій

Адреса: вул. Велика Васильківська, 57/3

Вартість: від 200 гривень залежно від заходу та часу відвідування

Київський планетарій

Київський планетарій — це особливе поєднання спеціально спроектованої будівлі та синтезованої системи, що складається з оптико-механічного приладу "Планетарій" та цифрової проекційної системи, яка дозволяє демонструвати на екрані у вигляді напівсфери (купола) зображення зірок, планет, супутників, комет Сонячної системи та будь-який інформації про Землю та Всесвіт з візуальним сприйняттям знань у різних галузях науки.

Miniland.UA

Адреса: пр-т. Степана Бандери, 34-В, РЦ "Блокбастер"

Вартість: дитячий (до 14 років) – 200 гривень, дорослий – 250 гривень, пільговий (тільки в касі) – 120 гривень

Це найбільший залізничний макет в Україні, де автори відтворили автентичний колорит нашої країни. Тільки уявіть в одному приміщенні помістилося півкілометра рейок, якими рухаються 35 точних копій локомотивів і 156 вагонів.

Ландшафт макета відтворює різноманітність української природи: мальовничі пагорби, хвойні та листяні ліси, водойми. Численні архітектурні та інженерні об’єкти: замки, вокзали, депо та житлові будинки зачаровують автентичністю та ілюструють типові картини українського побуту.

Буквально у кожному куточку макета вирує життя. По рейках мчать поїзди, автошляхами — машини, працюють млини, день змінює ніч, а в річках тече справжня вода.

Кожен відвідувач може пройти захоплюючий квест у пошуках 11 прихованих героїв на макеті та отримати солодкий подарунок

У музеї мініатюрної залізниці у Києві буде цікаво у будь-якому віці, так що при нагоді обов’язково зводіть дитину помилуватися цим шедевром.

Парк "Київська Русь"

Адреса: Обухівський район, Київська область, с. Копачов

Вартість: дитячий – 80 гривень, дорослий – 150 гривень

Парк "Київська Русь"

Історико-культурний центр "Давній Київ" у парку "Київська Русь" – це цікаве місце для дітей та дорослих. На десятці гектарів землі відобразили епоху Стародавньої Русі V-XIII століть у величних спорудах – трибуни та трони князів, фортеці, музеї історичного костюма, суднобудування, давньослов’янського зодчества та інше.

Сюди можна приїхати помилуватися стародавньою архітектурою, влаштувати пікнік на природі або посидіти в корчмі та поласувати справжньою українською кухнею. Не менш цікаво відвідати князівську стайню, покататися верхи, постріляти з лука і поринути в атмосферу минулих років.

Раніше "Телеграф" розповідав, що київський бар назвав страву на честь російського "Крокус Сіті Холла". У меню закладу є й інші страви з цікавими назвами.