Плати і не вчися: директор київського ВНЗ торгувала дипломами (фото)

Зловмисниці загрожує покарання у вигляді тюремного ув’язнення

Директор Київського інституту водного транспорту імені гетьмана Петра-Коношевича Сагайдачного продавала дипломи та просила за свої "послуги" 500 доларів США. На отриманні чергового хабара жінку затримали правоохоронці.

Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років. Докладніше про затримання директора ВНЗ розповіли у прес-службі Київської міської проуратури.

Так, моряку запропонували офіційно заплатити на рахунок ВНЗ 20 000 гривень за "навчання" та на вимогу директора передати особисто їй в руки ще 500 доларів США.

Факт здирництва задукоментували

Гроші їй необхідно було заплатити за внесення відомостей про проходження моряком курсів підвищення кваліфікації осіб командного складу, які розпочалися ще у лютому 2023 року.

За ці кошти директор інституту обіцяла видати абітурієнту диплом без фактичного відвідування цих курсів та без складання підсумкових іспитів. Весь цей час, поки тривало його очне "навчання", моряк знаходився на судні в територіальних водах Індонезії.

Зловмисниці загрожує ув’язнення

Під час отримання грошей жінку затримали у її кабінеті. Зловмисниці було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

За фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди було порушено кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 4 до 8 років.

Розслідування по цій справі триває.

Директор Київського інституту водного транспорту імені гетьмана Петра-Коношевича Сагайдачного продавала дипломи

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