Точкових відставок мало: у Раді чітко відповіли, чи дійде до звільнення Кличка

Нардеп Роман Грищук прокоментував "Телеграфу" засідання ТСК у ВР по транспорту і тертя держави з міською владою

Ціллю роботи парламентської тимчасової спеціальної комісії (ТСК) по Києву є нібито намір парламентарів, експертного середовища та громадськості вивести діалог між столичною та центральною владами в конструктивний формат. Таку думку "Телеграфу" висловив народний депутат з фракції "Слуга народу" Роман Грищук (обирався у ВР на мажоритарному 222-му окрузі Києва), коментуючи минуле засідання ТСК після гучної відставки начальника київського метрополітену Віктора Брагінського.

— Як можна було судити з першого засідання тимчасової спеціальної комісії, вдалося уникнути політизації. Було доволі непогане засідання по кейсу метрополітену. Навіть депутати і очільник Києва (Віталій Кличко. — Авт.) сказали, що це було конструктивно. Якщо у такому руслі будемо продовжувати, то зможемо вийти на якісний результат без політичних звинувачень. Саме тому запрошуємо пресу на засідання ТСК, щоб там проходилися по фактах, а не були якісь політичні маніпуляції з чийогось боку, — зазначив парламентар.

Разом з тим нардеп запевнив, що про відставку голови КМДА наразі взагалі не йдеться: "Хто взагалі може змінити голову КМДА? Я це чую тільки в пресі, більше ніде про такі наміри не чув. У нас є голова військово-цивільної адміністрації, який призначається (Сергій Попко. — Авт.), і до якого у мене є питання. Є обраний мер Києва. Як обраного мера Києва можна звільнити? Тільки на виборах. Вибори під час воєнного стану не можуть проводитися. Відповідно навіть предмету питання (відставки. — Авт.) немає".

За інформацією кількох джерел "Телеграфу", на сьогодні питання відставки голови КМДА дійсно не стоїть на порядку денному Банкової, але прискіпливість центральної влади до міських процесів не зменшуватиметься.

У той же час, якщо прибрати політичну та емоційну складові в контексті засідання ТСК, все одно досі не закритими залишаються цілком конкретні системні проблеми міста, про які публічно постійно говорять як деякі експерти, так і пересічні містяни: хаотична забудова міста, транспортна криза, локальні екологічні катастрофи, та й загалом — погіршення комфортного життя у столиці.

До слова, ще один депутат-мажоритарник на правах анонімності повідомив "Телеграфу", що після Кличка нібито довгий час доведеться вкладати скажені бюджетні кошти в міську інфраструктуру, "тому що все занедбано", а очільник КМДА тим часом начебто провалює господарський напрямок своєї роботи. І очевидно, просто одними тільки точковими відставками окремих менеджерів розв'язати системні проблеми міста не вдасться.

*Докладніше про розморожені політичні тертя між Банковою і київською владою, кадрові нюанси в оточенні Кличка та системні і точкові проблеми столиці — читайте у статті на "Телеграфі": "Битва за Київ: Кличко втрачає людей, а конфлікт з Банковою не вщухає. Що далі?".

Нагадаємо, "Телеграф" провів власне розслідування про очільника київського метро Віктора Брагінського. Було з'ясовано, як сотні мільйонів гривень від "Київського метрополітену" переказують пов'язаній з Брагінським та його партнером компанії та яким чином виводили кошти, що повинні були піти на ремонт метро.

Також повідомлялось, що після звільнення з посади директора столичного метро Віктор Брагінський з'явився на засіданні Бюджетної комісії Київради. Але згодом таки склав мандат депутата КМР.