Укр

Точечных отставок мало: в Раде четко ответили, дойдет ли до увольнения Кличко

Автор
Дмитрий Дубенский Дмитрий Дубенский
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Роман Грищук Новость обновлена 28 марта 2024, 20:09
Роман Грищук

Нардеп Роман Грищук прокомментировал "Телеграфу" заседание ВСК в ВР по транспорту и трения государства с городскими властями

Целью работы парламентской временной специальной комиссии (ВСК) по Киеву является якобы намерение парламентариев, экспертной среды и общественности вывести диалог между столичными и центральными властями в конструктивный формат. Такое мнение "Телеграфу" высказал народный депутат из фракции "Слуга народа" Роман Грищук (избирался в ВР в мажоритарном 222-м округе Киева), комментируя прошлое заседание ВСК после громкой отставки начальника киевского метрополитена Виктора Брагинского.

Как можно было судить по первому заседанию временной специальной комиссии, удалось избежать политизации. Было достаточно хорошее заседание по кейсу метрополитена. Даже депутаты и глава Киева (Виталий Кличко. — Авт.) сказали, что это было конструктивно. Если в таком русле будем продолжать, сможем выйти на качественный результат без политических обвинений. Именно поэтому приглашаем прессу на заседание ВСК, чтобы там проходились по фактам, а не были какие-то политические манипуляции с чьей-то стороны, отметил парламентарий.

Вместе с тем нардеп заверил, что об отставке главы КГГА пока вообще речь не идет: "Кто вообще может сменить главу КГГА? Я это слышу только в прессе, больше нигде о таких намерениях не слышал. У нас есть глава военно-гражданской администрации, который назначается (Сергей Попко. — Авт.), и к которому у меня есть вопросы. Есть избранный мэр Киева. Как избранного мэра Киева можно уволить? Только на выборах. Выборы во время военного положения не могут проводиться. Соответственно даже предмета вопроса (отставки. — Авт. ) нет”.

По информации нескольких источников "Телеграфа", на сегодняшний день вопрос отставки главы КГГА действительно не стоит в повестке дня Банковой, но придирчивость центральных властей к городским процессам не будет уменьшаться.

В то же время, если убрать политическую и эмоциональную составляющие в контексте заседания ВСК, все равно до сих пор не закрытыми остаются вполне конкретные системные проблемы города, о которых публично говорят как некоторые эксперты, так и рядовые горожане: хаотическая застройка города, транспортный кризис, локальные экологические катастрофы, да и вообще ухудшение комфортной жизни в столице.

К слову, еще один депутат-мажоритарщик на правах анонимности сообщил "Телеграфу", что после Кличко якобы долгое время придется вкладывать бешеные бюджетные средства в городскую инфраструктуру, "потому что все заброшено", а глава КГГА будто бы проваливает хозяйственное направление своей работы. И, очевидно, просто одними только точечными отставками отдельных менеджеров решить системные проблемы города не удастся.

*Подробнее о размороженных политических трениях между Банковой и киевской властью, кадровых нюансах в окружении Кличко, а также системных и точечных проблемах столицы — читайте в статье на "Телеграфе": "Битва за Киев: Кличко теряет людей, а конфликт с Банковой не утихает. Что дальше?".

Напомним, "Телеграф" провел собственное расследование о руководителе киевского метро Викторе Брагинском. Было установлено, как сотни миллионов гривен от "Киевского метрополитена" переводят связанной с Брагинским и его партнером компании, и каким образом выводили средства, которые должны были пойти на ремонт метро.

Также сообщалось, что после ухода с поста директора столичного метро Виктор Брагинский появился на заседании Бюджетной комиссии Киевсовета. Но впоследствии сложил мандат депутата КГС.

Теги:
#Киев #ВСК #Власть #Скандалы #Конфликты #Роман Грищук