Точечных отставок мало: в Раде четко ответили, дойдет ли до увольнения Кличко

Нардеп Роман Грищук прокомментировал "Телеграфу" заседание ВСК в ВР по транспорту и трения государства с городскими властями

Целью работы парламентской временной специальной комиссии (ВСК) по Киеву является якобы намерение парламентариев, экспертной среды и общественности вывести диалог между столичными и центральными властями в конструктивный формат. Такое мнение "Телеграфу" высказал народный депутат из фракции "Слуга народа" Роман Грищук (избирался в ВР в мажоритарном 222-м округе Киева), комментируя прошлое заседание ВСК после громкой отставки начальника киевского метрополитена Виктора Брагинского.

— Как можно было судить по первому заседанию временной специальной комиссии, удалось избежать политизации. Было достаточно хорошее заседание по кейсу метрополитена. Даже депутаты и глава Киева (Виталий Кличко. — Авт.) сказали, что это было конструктивно. Если в таком русле будем продолжать, сможем выйти на качественный результат без политических обвинений. Именно поэтому приглашаем прессу на заседание ВСК, чтобы там проходились по фактам, а не были какие-то политические манипуляции с чьей-то стороны, отметил парламентарий.

Вместе с тем нардеп заверил, что об отставке главы КГГА пока вообще речь не идет: "Кто вообще может сменить главу КГГА? Я это слышу только в прессе, больше нигде о таких намерениях не слышал. У нас есть глава военно-гражданской администрации, который назначается (Сергей Попко. — Авт.), и к которому у меня есть вопросы. Есть избранный мэр Киева. Как избранного мэра Киева можно уволить? Только на выборах. Выборы во время военного положения не могут проводиться. Соответственно даже предмета вопроса (отставки. — Авт. ) нет”.

По информации нескольких источников "Телеграфа", на сегодняшний день вопрос отставки главы КГГА действительно не стоит в повестке дня Банковой, но придирчивость центральных властей к городским процессам не будет уменьшаться.

В то же время, если убрать политическую и эмоциональную составляющие в контексте заседания ВСК, все равно до сих пор не закрытыми остаются вполне конкретные системные проблемы города, о которых публично говорят как некоторые эксперты, так и рядовые горожане: хаотическая застройка города, транспортный кризис, локальные экологические катастрофы, да и вообще ухудшение комфортной жизни в столице.

К слову, еще один депутат-мажоритарщик на правах анонимности сообщил "Телеграфу", что после Кличко якобы долгое время придется вкладывать бешеные бюджетные средства в городскую инфраструктуру, "потому что все заброшено", а глава КГГА будто бы проваливает хозяйственное направление своей работы. И, очевидно, просто одними только точечными отставками отдельных менеджеров решить системные проблемы города не удастся.

*Подробнее о размороженных политических трениях между Банковой и киевской властью, кадровых нюансах в окружении Кличко, а также системных и точечных проблемах столицы — читайте в статье на "Телеграфе": "Битва за Киев: Кличко теряет людей, а конфликт с Банковой не утихает. Что дальше?".

Напомним, "Телеграф" провел собственное расследование о руководителе киевского метро Викторе Брагинском. Было установлено, как сотни миллионов гривен от "Киевского метрополитена" переводят связанной с Брагинским и его партнером компании, и каким образом выводили средства, которые должны были пойти на ремонт метро.

Также сообщалось, что после ухода с поста директора столичного метро Виктор Брагинский появился на заседании Бюджетной комиссии Киевсовета. Но впоследствии сложил мандат депутата КГС.