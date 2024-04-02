Капсульні хостели в Києві: що це таке та скільки коштують
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Обладнані усім необхідним для комфортного відпочинку
Капсульні хостели вже завоювали популярність у багатьох світових мегаполісах, почали приживатися і в Києві. У столиці з'являється все більше капсульних нічлігів, пропонуючи мандрівникам новий, інноваційний та доступний спосіб розміщення.
У Києві перший капсульний хостел з'явився у кінці 2019 року. "Телеграф" розглянув скільки коштує ніч в інноваційному "номері".
Що таке капсульний хостел?
Це нічліг, де гості сплять у невеликих, але затишних капсулах, обладнаних усім необхідним для комфортного відпочинку. Капсули зазвичай розташовані в один або два яруси.
Ціни за одну ніч у київських капсулах
Капсульний готель "AV&hub" знаходиться в центрі столиці поблизу станцій метро "Університет" і "Золоті ворота". Номери готелю обладнані кількома окремими капсулами, які оснащені телевізором, індивідуальним освітленням та розетками. Крім того, у розпорядженні гостей кожного номера є мікрохвильова піч.
Одномісна капсула за ніч коштує 480 гривень. Двомісна — 740 гривень.
"Monotel Maidan" поблизу станції метро "Майдан Незалежності". Пропонує в усіх номерах кондиціонер, сейф і телевізор.
За одномісний капсульний номер прийдеться віддати 600 гривень. За двомісний від 700 гривень за ніч.
У капсульному готелі "Monotel Khreshchatyk" за ніч прийдеться заплатити близько 1000 гривень. Готель знаходиться недалеко від станції метро "Театральна".
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