Капсульні хостели в Києві: що це таке та скільки коштують

Обладнані усім необхідним для комфортного відпочинку

Капсульні хостели вже завоювали популярність у багатьох світових мегаполісах, почали приживатися і в Києві. У столиці з'являється все більше капсульних нічлігів, пропонуючи мандрівникам новий, інноваційний та доступний спосіб розміщення.

У Києві перший капсульний хостел з'явився у кінці 2019 року. "Телеграф" розглянув скільки коштує ніч в інноваційному "номері".

Що таке капсульний хостел?

Це нічліг, де гості сплять у невеликих, але затишних капсулах, обладнаних усім необхідним для комфортного відпочинку. Капсули зазвичай розташовані в один або два яруси.

Ціни за одну ніч у київських капсулах

Капсульний готель "AV&hub" знаходиться в центрі столиці поблизу станцій метро "Університет" і "Золоті ворота". Номери готелю обладнані кількома окремими капсулами, які оснащені телевізором, індивідуальним освітленням та розетками. Крім того, у розпорядженні гостей кожного номера є мікрохвильова піч.

Номер готелю

Одномісна капсула за ніч коштує 480 гривень. Двомісна — 740 гривень.

Капсула з лішком

"Monotel Maidan" поблизу станції метро "Майдан Незалежності". Пропонує в усіх номерах кондиціонер, сейф і телевізор.

Комфортні номери готелю

За одномісний капсульний номер прийдеться віддати 600 гривень. За двомісний від 700 гривень за ніч.

Іноваційнний готель

У капсульному готелі "Monotel Khreshchatyk" за ніч прийдеться заплатити близько 1000 гривень. Готель знаходиться недалеко від станції метро "Театральна".

Капсула з усім необхідним

Раніше "Телеграф" розповідав про топ-5 готелів Києва, в яких зупиняються багатії. Номери в них коштують пристойних грошей, а обстановка приємно дивує розкішшю.