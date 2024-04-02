Капсульные хостелы в Киеве: что это такое и сколько стоят

Оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха

Капсульные хостелы уже завоевали популярность во многих мировых мегаполисах, начали приживаться и в Киеве. В столице появляется все больше капсульных ночлегов, предлагая путешественникам новый, инновационный и доступный способ размещения.

В Киеве первый капсульный хостел появился в конце 2019 года. "Телеграф" рассмотрел, сколько стоит ночь в инновационном "номере".

Что такое капсульный хостел?

Это ночлег, где гости спят в небольших, но уютных капсулах, оборудованных всем необходимым для комфортного отдыха. Капсулы обычно расположены в один или два яруса.

Цены за одну ночь в киевских капсулах

Капсульная гостиница "AV&hub" находится в центре столицы вблизи станций метро "Университет" и "Золотые ворота". Номера отеля оборудованы несколькими отдельными капсулами, оснащенными телевизором, индивидуальным освещением и розетками. Кроме того, в каждом номере есть микроволновая печь.

Номер отеля

Одноместная капсула за ночь стоит 480 гривен. Двухместная — 740 гривен.

Капсула с лихвой

"Monotel Maidan" вблизи станции метро "Майдан Незалежности". Во всех номерах есть кондиционер, сейф и телевизор.

Комфортные номера отеля

За одноместный капсульный номер придется отдать 600 гривен. За двухместный от 700 гривен за ночь.

Инновационный отель

В капсульном отеле "Monotel Khreshchatyk" за ночь придется заплатить около 1000 гривен. Отель находится недалеко от станции метро "Театральная".

Капсула со всем необходимым

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