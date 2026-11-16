Пакети не займатимуть усю шухляду: простий трюк допоможе скласти їх компактно

Вільний край разом із ручками допоможе зафіксувати згорток

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Поліетиленові пакети зручно зберігати, якщо скласти кожен у щільний трикутник. Користувач мережі поділився лайфхаком, завдяки якому вони займають менше місця у шухляді чи іншому пакеті, а діставати їх можна по одному.

Спосіб показали на сторінці tbt.ua в Instagram. Спочатку пакет потрібно розрівняти й скласти вздовж кілька разів – у відео йдеться про чотири рази, – щоб отримати довгу, відносно вузьку смугу.

Далі візьміть один край смуги та загніть його приблизно під кутом 45°, сформувавши перший трикутник. Продовжуйте загортати його вздовж смуги, послідовно накладаючи трикутники один на одного до самого кінця. У ролику під час цього етапу відраховують сім згинів.

Коли залишиться вільний "хвостик" із ручками, заправте його всередину трикутника або під відворот: так згорток не розпадатиметься. Підрівняйте краї пальцями й покладіть складений пакет до шухляди чи іншого пакета. За тим самим принципом складіть решту – кожен матиме вигляд окремого компактного трикутника.

Як повідомляв "Телеграф", пластикові кришки від упаковок вологих серветок можна пристосувати для видавання пакетів і зручного доступу до вмісту коробки у побутовому зберіганні.