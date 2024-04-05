Афіша на вихідні: куди піти з дітьми у Києві

Вихідні обіцяють бути цікавими та насиченими

В умовах війни ми постійно перебуваємо у стані стресу та тривоги. Щоб трохи розслабитися та відволіктися від негативних думок, пропонуємо вам відвідати разом із дітьми заходи, які пройдуть у Києві у ці вихідні.

Адже чим цікавіше дозвілля дітям організовують батьки, тим менше часу вони сидітимуть удома та витрачатимуть час на гаджети. Зарядьтеся позитивною енергією та незабутньо проведіть час!

Редакція "Телеграфу" зібрала для вас найцікавіші заходи, які можна відвідати з дітьми у ці вихідні.

Куди піти з дітьми у Києві у суботу, 6 квітня

Програма вихідного дня у Київському планетарії. "Хрумко і чарівна ракета"

Коли: 6 квітня, початок о 9:45

Де: Київський планетарій

Адреса: вул. Велика Васильківська, 57/3

Вартість: від 250 гривень

"Хрумко і чарівна ракета"

У казковій лісовій школі астрономії маленький Хрумко та його друг Куня вивчають космос, а потім на чарівній ракеті вирушають у неймовірну подорож Сонячною системою. Компанію їм складе добрий робот-провідник. Друзі дізнаються про сонячне затемнення, підлетять до Меркурія, Венери, Марса та його супутників, подолають небезпеку в поясі астероїдів, а потім наблизяться до планет-гігантів і навіть побачать комету.

Придбавши квитки на цей фільм ви зможете не тільки з користю провести час, але й отримаєте в подарунок анімаційно-ігрову програму з флешмобами та вікторинами, а також візьміть участь у захоплюючій космічній дискотеці від Київського Планетарію.

Дитяча лялькова вистава "Лікар Айболить"

﻿Коли: 6 квітня, початок о 11:00 та о 13:00

Де: Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра

Адреса: вул. Миропільська, 1 (ст. м. "Черниігівська")

Вартість: 100 гривень

Дитяча лялькова вистава "Лікар Айболить"

"Полікує та зцілить добрий лікар Айболить!" — це добре відомі кожній дитині та дорослому слова з казки Корнія Чуковського "Лікар Айболить". Нашу виставу-мюзикл розігрують не просто актори, а лікарі — справжній хор медичних працівників, які на очах у глядача, беручи до рук яскравих ляльок, перевтілюються на героїв казки: безкорисливого лікаря Айболита, його вірних помічників Папугу та Крокодила, замріяного Робінзона, ненажерливого розбійника Бармалея, піратів, хворих звірят Африки. Ніщо не зможе завадити справжньому лікареві на шляху до порятунку хворих — шторми, бурі, переслідування піратами, двобій з розбійником Бармалеєм.

Як і належить жанру мюзиклу, вистава "Лікар Айболить" наповнена чудовими музичними та хореографічними номерами у виконанні артистів театру.

Ілюзійне шоу "Весела магія"

﻿Коли: 6 квітня, початок о 13:00 та о 15:00

Де: Мала сцена Театру BEAT

Адреса: Мала Опера, вул. Дегтярівська, 5

Вартість: 350 гривень

Ілюзійне шоу "Весела магія"

У захопливій шоу-програмі професійного фокусника-ілюзіоніста маса оригінальних та смішних фокусів, які викликають у дітей справжнє захоплення,

Ілюзійне шоу – це ще й справжній урок Чарівництва! Наш фокусник не тільки здивує, заінтригує, але навіть навчить маленьких глядачів основам спритності рук, що напевно надихне вашого юного Чарівника. Діти побачать летючий стіл, кролика з повітряної кулі, появу голуба з вогню та багато інших несподіваних перетворень.

Крім того, у чарівній валізці Чародія для найменших глядачів від 4-х років завжди припасені фокуси, в яких діти із задоволенням беруть участь.

Дітям до 5 років – безкоштовно, але без права займати місце (тобто при одному оплаченому місці дитина сидить на колінах у супроводжуючого дорослого).

Дитяча лялькова вистава "Гуси-Лебеді"

﻿Коли: 6 квітня, початок о 11:00

Де: Київський академічний театр ляльок

Адреса: вул. Грушевського, 1-А

Вартість: 150 гривень

Дитяча лялькова вистава "Гуси-Лебеді"

Це відома з дитинства казка про пихату дівчинку, її братика та підступну Бабу Ягу зі своїми слугами — Лебедями. Сестричка не вберегла братика і Гуси-Лебеді забрали його до хатинки на курячих ніжках.

Тепер доведеться виручати! Але щоб досягти своєї мети, замало бути тільки рішучим та сміливим. Лише добре серце допомогло дівчинці потоваришувати з Піччю, Яблунею та Молочною рікою. За її добро Мишка дала їй слушну пораду, а інші герої — допомогли втекти від переслідувань Лебедів, яких послала навздогін Баба Яга.

Квест-концерт з кроликом Філармоном для дітей від 3-х до 6-ти років

﻿Коли: 6 квітня, початок о 12:00

Де: Національна філармонія України

Адреса: Володимирський узвіз, 2

Вартість: 300 гривень

Квест-концерт з кроликом Філармоном

У квест-концерті – діткам більше не треба сидіти в кріслі цілу годину. Вони будуть рухатися, танцювати, підспівувати, плескати, шукати і знаходити, пробувати грати на різних музичних інструментах і спілкуватися з музикантами.

Малечу зустрічатимуть нові герої: Кролик Філармон, Професорка, Принцеса і злий чарівник – Дисонанс. Разом з ними – діти розчаклують музикантів, відчують себе композиторами і диригентами, під музику задумають бажання і у фіналі сфотографуються із Філармоном.

Протягом квест-концерту дітки познайомляться з музичними інструментами: флейтою, баяном, домрою-контрабасом, бандурою і барабанами, послухають маленькі музичні твори і вивчать пісеньку про пса Патрона.

Інтерактивний квест-концерт триває близько години без антракту.

Діти до 6 років можуть відвідувати концерт безкоштовно, за наявності квитка в дорослого, з яким вони прийшли без надання окремого місця (1 квиток: 1 дорослий з однією дитиною до 6 років).

Дитяча лялькова вистава "Пітер Пен"

﻿Коли: 6 квітня, початок о 15:00

Де: Київський академічний театр ляльок

Адреса: вул. Грушевського, 1-А

Вартість: від 150 гривень

Дитяча лялькова вистава "Пітер Пен"

У Київському ляльковому театрі відбудеться вистава "Пітер Пен", про хлопчика, який ніяк не хотів дорослішати і втік разом з іншими дітьми на острів Десь-то-там. Тут можна назавжди залишатися дитиною, завжди грати та ні про що не думати. Однак всім хлопцям дуже не вистачає мами. І навіть помічниця Пітера Пена фея Дзінька не може цьому зарадити.

Однак розумна та романтична дівчинка Венді вирушає разом з братами на острів Пітера Пена, аби замінити маму усім загубленим дітлахам. Вона так хоче подарувати кожному бодай частинку своєї любові та турботи. Але тепер на дітлахів чекає безліч цікавих та небезпечних випробувань. Цілий корабель піратів, справжні індіанці та підступний капітан Гак.

Куди піти з дітьми у Києві в неділю, 7 квітня

Програма вихідного дня у Київському планетарії. "Пригоди Батискафчика і Морського Коника"

Коли: 31 березня, початок о 10.45

Де: Київський планетарій

Адреса: вул. Велика Васильківська, 57/3

Вартість: від 250 гривень

"Пригоди Батискафчика і Морського Коника"

Веселе, пізнавально–розважальне повнокупольне шоу для дітей, яке піднімає гостру проблему захисту навколишнього середовища, а саме, захисту морів і океанів.

Двоє друзів, Батискафчик і Морський Коник, дбають про чистоту своєї океанської лагуни. Їх чекає чимало пригод, одна з яких – порятунок маленької черепашки, що застрягла в пластиковій сітці. А вночі друзі вивчають сузір’я….

Дитяча вистава "Фізкультура для Баби Яги"

Коли: 7 квітня, початок о 12:00

Де: Театр на Михайлівській

Адреса: вул. Михайлівська, 24-Ж

Вартість: 300 гривень

Дитяча вистава "Фізкультура для Баби Яги"

На вас чекає чудова добра казка, повна чаклунства та різних перетворень. Окрім головної героїні ви зустріните тут Сірого Вовка, дівчинку Оленку і її друзів: зайку Зойку, білочку Рудика та собачку Златика.

Нудьгувати під час цієї рухливої вистави точно ніхто не буде!

Дитяче наукове шоу "Хімія"

Коли: 7 квітня, початок о 11:00

Де: Продюсерський центр Ізмайлової Марини

Адреса: проспект М. Бажана, 14

Вартість: 350 гривень

Дитяче наукове шоу "Хімія"

Цікава, ретельно продумана програма неодмінно подарує купу позитивних вражень та навчить дітей початкам справжньої науки. На всіх чекає яскрава програма з неймовірними трюками та захопливими номерами. Глядачі шоу зможуть взяти участь у пізнавальних експериментах та відчути себе справжніми хіміками. Зокрема, шоу "Хімія" – це:

ефектні трюки з сухим льодом;

видовищні хімічні реакції (палаюча рука, піна-паті, вулкан, науковий сніг, туман та інше).

Від знавців у галузі хімії юні глядачі зможуть дізнатися більше про хімічні властивості деяких речовин та особливості їхньої взаємодії. А головне – діти безпосередньо будуть брати участь у дослідах.

Програма розрахована на вік від 3-х до 9-ти років. Для дітей до 6-ти років у супроводі дорослого вхід безкоштовний (за умови оплати одного місця дитина розміщується на колінах у дорослого).

Дитяча лялькова вистава "Івасик — Телесик "

Коли: 7 квітня, початок о 11:00 та о 13:00

Де: Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра

Адреса: вул. Миропільська, 1

Вартість: 100 гривень

Дитяча лялькова вистава "Івасик — Телесик "

Не виключено, що люди не самі у Всесвіті, є у ньому як друзі, що прагнуть допомогти людям, так і вороги, що мають зовсім інші плани. Подарували друзі Діду і Бабі, що мріяли про синочка, чудову дитину — Івасика-Телесика.

Але й ворогам Івасик виявився дуже потрібним, адже в ньому зосереджено силу Всесвіту.

Балет "Коппелія. Нова історія ляльки"

Коли: 7 квітня, початок о 15:00

Де: Київська опера (Театр опери і балету для дітей та юнацтва)

Адреса: вул. Межигірська, 2

Вартість: від 150 гривень

Балет "Коппелія. Нова історія ляльки"

В основі сюжету нової постановки, автором лібрето якої є Сергій Кон, – історія про створення досконалої Ляльки, яка повинна була допомогти чарівнику Коппеліусу в захопленні влади над людством. Однак, лялька Коппелія, отримавши завдяки чарівному каменю не лише людську подобу, а й душу і почуття, зуміла протистояти Коппеліусу і за допомогою Франца врятувала місто та його мешканців від злих помислів Чаклуна.

Це фантастична розповідь, що пробуджує щирі почуття – людяність, доброзичливість, чуйне ставлення до інших.

Вистава "Дюймовочка a’Paris"

Коли: 7 квітня, початок о 12:00

Де: Київський академічний театр ляльок

Адреса: вул. М. Грушевського, 1-а

Вартість: від 150 гривень

Дюймовочка a’Paris

Дюймовочка в Парижі? Ну звісно! Де ж іще шукати щастя дівчині, яка вдома почувається не на своєму місці. Саме там, на Монмартрі, який, як кажуть, збуває мрії юних дівчат. Чи розбиває? Все залежить від того, хто опиниться поруч із нами, які вибори ми робитимемо і чи готові ми ризикнути заради того, щоб знайти дійсно своїх людей.

В новій музичній виставі режисера Дмитра Драпіковського "Дюймовочка a’Paris" ми запрошуємо вас подивитися на знайому історію по-новому, насолодитися вишуканою атмосферою Монмартру, прекрасною музикою та легким флером творчої атмосфери Франції. Окреме задоволення обіцяємо вам неймовірно стильних ляльок, масок, костюмів і декорацій, розроблених художником-постановником Миколою Данько.

Шоу-програма для дітей "Крейзі шоу"

Коли: 7 квітня, початок о 15:00

Де: Київський культурний кластер "Краків"

Адреса: Русанівська набережна 12/2

Вартість: 350 гривень

Шоу-програма для дітей "Крейзі шоу"

На вас чекають найнезвичайніші експерименти! Готуйтеся не лише дивуватися, а й наповнювати гучним сміхом цей день. Адже у програмі крейзі шоу на вас чекає: "Солодка рука", "Футбол на мінімалках", "Гаряча голова", чищення зубів величезним феном, кров без порізів, лопання Пупирок і найсмішніша гра "Скажи, якщо зможеш!".

Ця програма буде цікава як для дітей, так і дорослим.

Вистава "Мій домашній дикий лис"

Коли: 7 квітня, початок о 12:00

Де: Театр на Троєщині

Адреса: вул. Градинська, 5

Вартість: 200 гривень

Вистава "Мій домашній дикий лис"

А у вас є домашній улюбленець, який робить ваше життя веселішим? Мабуть, це дружелюбний пес, або товстий котик, а, можливо, хтось не уявляє життя без своєї морської свинки?.. Героїня нашої вистави Соня ніколи не могла б і подумати, що у неї вдома поселиться справжній ДИКИЙ ЛИС!

І все це, звичайно, було б дуже круто… якби ліс, з якого втік наш герой Лис Марко, не опинився у справжній небезпеці! Отже, Соня і Марко збирають команду, яка зможе захистити ліс від вирубки, природу від сміття, а тваринок від загибелі…

"Мій домашній дикий лис" продовжує серію пізнавально-розважальних казок від Театру "Божа корівка" , на цей раз на екологічну тематику. Юні глядачі дізнаються про правила поведінки на природі, про здоровий спосіб життя, а головне про любов і повагу до всього живого на Землі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, де знаходиться київський Афон і як виглядають містичні Китаївські печери. Все тут овіяне таємницями: багаторівневі підземні галереї, чернечі печери, чудотворні ікони, купальні та мальовничі ставки. Відвідувачі цієї місцевості з упевненістю заявляють про те, що тут панує "важка" та "містична" енергетика.