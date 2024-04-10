У Києві попрощалися із підлітком, якого вбили на станції фунікулера (фото)

До будинку, де жив Максим прийшла величезна кількість людей

У середу, 10 квітня, у столиці відбулася церемонія прощання із 16-річним підлітком, якого п’яний співробітник УДО вбив на верхній станції київського фунікулера. В останній шлях провести школяра прийшли його близькі та рідні, друзі, однокласники та вчителі.

Прощалися з Максимом біля під’їзду будинку, в якому він проживав з батьками та молодшим братом. Кадри з місця опублікували у Телеграм-каналі "Київ 24".

З Максимом Матерухіним, якого було вбито 30-річним співробітником Управління держохорони України на станції столичного фунікулера, прийшло попрощатися дуже багато людей. До труни підлітка приносили живі квіти та вінки.

Провести хлопця в останній шлях прийшли його близькі та рідні, друзі, однокласники, вчителі та просто небайдужі кияни.

Нагадаємо, увечері в неділю, 7 квітня, на Михайлівській площі під час підйому у вагоні київського фунікулера між 30-річним чоловіком та 16-річним підлітком спалахнув слівний конфлікт. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння і поводився агресивно. Він почав чіплятися до підлітків із питаннями про те, чи готові вони захищати Батьківщину.

Після виходу з вагона фунікулера на верхній станції, чоловік накинувся на підлітка і штовхнув його на сходах. При цьому зловмисник сам втратив рівновагу та впав на хлопця, внаслідок чого останній під час падіння розбив головою скло вікна та отримав глибокі порізи шиї. У хлопця виявилася пошкоджена сонна артерія і почалася сильна кровотеча.

Після травми Максим стік кров’ю і помер до приїзду швидкої медичної допомоги.

Як виявилося, напав на підлітка Косова Артема Володимировича 1994 року народження, який працював майстром-сержантом Управління державної охорони України. Його оперативно затримали — жодного опору чоловік не чинив.

У прес-службі Управління державної охорони України підтвердили, що зловмисник справді був співробітником УДО та перебуває у СІЗО.

Також у відомстві заявили, що вони співпрацюють із слідством та не виправдовують дії свого колишнього співробітника — військовослужбовця.

Убитий хлопець – неповнолітній Матерухін Максим Олександрович 2007 року народження – навчався у 10 класі столичної школи ЗОШ №36. Хлопець займався спортом та був вихованцем СДЮСШ з футболу "Зміна".

Максимові було лише 16 років

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