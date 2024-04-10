У Києві городяни відкрили купальний сезон: ТОП 5 безкоштовних пляжів столиці

Настав час для релаксу та справжнього відпочинку

Останнім часом у столиці спостерігається значне потепління і люди не хочуть чекати настання календарного літа, щоб позасмагати на пляжі та навіть покупатися. Так, на одному з міських пляжів уже були помічені перші сміливці, які відкрили купальний сезон.

Варто зазначити, що вода ще досить прохолодна і офіційно пляжний сезон у Києві ще не стартував. Попри це відео з досить жвавого пляжу опублікували в соцмережі.

Так, на одному з київських пляжів помітили жінок у купальниках, які безстрашно заходять у воду і приймають сонячні ванни. З настанням весняного потепління в зонах відпочинку біля води стало з'являтися дедалі більше людей — дехто вже засмагає, а дехто навіть купається.

Пляжний сезон у столиці офіційно ще не відкрито, але вхід на міські пляжі залишається вільним. Редакція "Телеграфу" вирішила зібрати для вас найпопулярніші, облаштовані та чисті пляжі, які можна відвідувати не тільки в розпал літнього сонце.

Центральний пляж

Адреса : вулиця Паркова, станція метро "Поштова площа", Труханів острів

Центральний пляж

Пляж "Центральний" — це улюблене місце відпочинку для багатьох жителів і гостей столиці, адже тут можна розслабитися на піску біля води і насолодитися вражаючою панорамою Києва.

Зокрема, з території пляжу відкривається вид на Поділ, Володимирську гірку і на Арку Свободи українського народу.

Пляж розташований на території Труханового острова біля Пішохідного мосту. Тут досить чисто, є урни для сміття, кабінки для переодягання, душові та безліч кафе.

Пляж "Венеція"

Адреса: станція метро "Гідропарк", Долобецький острів, протока Венеціанська

Пляж "Венеція"

Цей пляж дуже популярний серед відпочивальників, оскільки тут створено чудові умови для комфортного проведення часу. Він розташований на території "Гідропарку", праворуч від Венеціанського мосту, який потрібно перейти або переїхати.

Тут вас порадує чиста вода і доглянутий пляж, адже територію регулярно прибирають і всюди стоять баки для сміття. "Венеція" ідеально підходить як для сімейного відпочинку з дітьми, так і для активного проведення часу в колі друзів.

На пляжі є роздягальні, лавки, місця для паркування велосипедів, установки з водою, де можна обмити від піску ноги, і фонтанчики з питною водою — "Венеція" може похвалитися найрозвиненішою серед столичних пляжів інфраструктурою.

Для любителів активного відпочинку тут обладнали майданчики для пляжного футболу та баскетболу, а також тренажерний куточок. Якщо ви зголодніли, то зможете перекусити в пляжних кафе і ресторанах.

﻿Пляж "Вербний"

Адреса: станція метро "Петрівка", озеро Вербне, вулиця Приозерна

Небагатолюдний і спокійний пляж на Оболоні, який користується популярністю серед відпочивальників. "Вербний" розташований на великому природному озері, глибина якого сягає 22 метрів.

Пляж розкинувся на площі в 13 гектарів і його оточують листяні дерева. Тут можна відчути себе у справжньому лісі та відпочити від метушні мегаполісу. "Вербний" знаменитий своїми красивими і затишними місцями для проведення пікніків.

На "Вербному" можна взяти в прокат човен або катамаран, працює рятувальна служба. В озері дуже чиста вода і водиться багато видів риб, тому тут люблять проводити час прихильники рибного лову.

Поруч можна знайти точки з продажу їжі та кафе.

Пляж "Дитячий"

Адреса: станція метро "Гідропарк", Броварський проспект, 5

Пляж "Дитячий"

Пляж розташований у Дніпровському районі міста на острові Венеціанському. Це чистий, доглянутий і спокійний пляж, який омивається водами Венеціанської протоки. Городяни можуть побачити з пляжу берег Долобецького і Труханового островів, а також річку Десенку і правий берег Дніпра. Поруч із пляжем обладнано рятувально-водолазну станцію.

"Дитячий" ідеально підходить для сімейного відпочинку з дітьми молодшого віку, оскільки спуск у воду досить плавний. Можна орендувати лежаки під навісами та "пристосування" для купання: надувні круги, жилети та матраци. Тут також є зручні місця для переодягання та туалети.

Пляж біля озера Тельбін

Адреса: житловий масив Березняки, проспект Павла Тичині, 18

Пляж біля озера Тельбін

Зона відпочинку розташована на березі озера Тельбін, а сам пляж оточений зеленими насадженнями. Це чудове місце для релаксу, відпочинку біля води та відновлення сил.

Цікаво, що у воді озера встановлено спеціальні системи — підводні аератори. Вони допомагають збагачувати воду киснем і моніторять її стан.

На території зони відпочинку є парк, спортивні та дитячі майданчики, громадська вбиральня, кабінки для перевдягання, служба порятунку, душ, питні фонтанчики та навіси від сонця. Можна взяти на прокат лежаки і шезлонги.

Також поблизу ви знайдете точки з продажу їжі та напоїв.

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