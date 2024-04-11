Побили та силою забрали гроші: у Києві затримали бандитів за зухвалий розбій

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі

У ввечері, 10 квітня, до Оболонського управління поліції надійшло повідомлення від мешканця про те, що до його квартири увірвалися четверо невідомих, представившись поліцейськими. Чоловіки побили та зв'язали потерпілого, а потім силою змусили його віддати заощаджені 20 тисяч гривень та майже 400 доларів.

Правоохоронці затримали групу осіб за розбійний напад. Про це повідомляє поліція Києва.

Нападниками виявилися чоловіки віком від 25 до 45 років. Один з них має російське громадянство.

"Працівники Оболонського управління поліції спільно з оперативниками управління карного розшуку столичного главку та аналітиками кримінального аналізу провели низку оперативних заходів, встановили й затримали нападників. Ними виявились чоловіки, віком від 25-ти до 45-ти років, серед яких росіянин та громадянин однієї з країн близького зарубіжжя", — йдеться у повідомлені.

Підозрювані

Під час обшуків за місцями проживання зловмисників поліцейські виявили речові докази, що підтверджують їх причетність до розбійного нападу.

Фігуранти справи

За словами правоохоронців, мотивом злочину міг бути давній конфлікт між киянином та одним із нападників. Зловмисники таким чином вирішили "поквитатися" з потерпілим.

Санкціонований обшук

Фігурантам повідомили про підозру за частину 4 статті 187 Кримінального кодексу України (розбій). Суд обрав запобіжні заходи — тримання під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві суд оголосив вирок двом чоловікам, які жорстоко побили хлопця на Хрещатику. Їх визнали винними у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень та крадіжці.