Пориньте в морську казку: де знаходиться київський океанаріум

Проведіть незабутній час у компанії різноманітних водних жителів

У Києві є багато цікавих місць, де можна провести вільний час не лише весело, а й пізнавально. Наприклад, всі бажаючі можуть зануритися в неймовірне царство мешканців морів та океанів.

Відвідавши океанаріум або музей медуз в столиці, ви відгородитеся від метушні мегаполісу і зможете помилуватися черепахами, різнокольоровими рибами, медузами, ракоподібними і навіть побачити справжніх акул.

Редакція "Телеграфу" вирішила розповісти вам про київський океанаріум та музей медуз, адже відвідування цих локацій надовго залишиться у вашій пам’яті.

Адреса: вул. Малишка, 3. ТЦ "Дитячий світ" (ст.м. Дарниця)

Графік роботи: понеділок:10:00-15:00 (каса до 14:30), вівторок — п’ятниця: 10:00-19:00 (каса до 18:30). Субота-неділя: 0:00-20:00 (каса до 19:30)

Вартість: діти до 3-х років – безкоштовно. Діти з 3 до 14 років – 250 гривень. Дорослі — 300 гривень.

Океанаріум "Морська казка"

Океанаріум "Морська казка" — це будинок для понад 3000 водних мешканців: риб, рептилій, амфібій, безхребетних, що належать майже до 200 видыв тварин. На площі близько 800 м² розташовано 50 акваріумів, відкриті басейни та підводний тунель загальним обсягом 200 000 літрів води.

Океанаріум — це музей із живими експонатами, мешканцями морів та океанів планети. Саме таким і є київський океанаріум "Морська казка", який відчинив свої гостинні двері у грудні 2012 року

Для відвідувачів передбачено декілька залів, присвячених морським мешканцям. Перша експозиція розміщена в перевернутому кораблі, що затонув, де можна познайомитися зі світом коралів.

Однією з найцікавіших локацій можна назвати підводний тунель. Тут ви зможете поспостерігати за черепахами, скатами та чорноперими акулами. За бажанням можна відвідати шоу русалок.

Адреса: вул. Хрещатик, 7

Графік роботи: вівторок – п’ятниця з 11.00 до 20.00, субота – неділя з 10.00 до 20.00. Понеділок – вихідний.

Вартість: діти до 4 років – безкоштовно, діти від 5 років та підлітки до 17 років – 180 гривень, дорослі – 220 гривень

Музей медуз

Музей медуз було відкрито наприкінці 2018 року. Це був абсолютно новий та сміливий проект, який створила команда професійних акваріумістів.

У музеї ви можете подивитися науковий фільм, подивитися в мікроскоп, дізнатися (і побачити) цікаві факти про цикл життя медуз, їх харчування, розмноження, сні та полювання. Медузи легко адаптуються під нові умови існування та потихеньку завойовують океан.

А ще медузи – це самітники-хижаки, які не спілкуються між собою та не передають сигнали іншим живим істотам. У них немає серця, мозку та легень! Вони можуть жити вічно, але мають багато ворогів.

Відвідавши Музей медуз ви напевно отримаєте незабутні враження та яскраві емоції.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи працюватимуть у Києві фонтани. Традиційно фонтани у Києві запустять у першій половині травня, а вимикають наприкінці вересня.