Без досвіду та із зарплатою в 50 тисяч гривень: ТОП-5 вакансій для студентів у Києві

Питання пошуку роботи актуальне завжди і для всіх

На сьогоднішній день у Києві спостерігається активізація ринку праці. З кожним тижнем на сайтах пошуку роботи з’являється все більше цікавих вакансій, у тому числі, і для студентів.

Так, абітурієнти столичних вищів легко можуть претендувати на високооплачувану посаду навіть не маючи досвіду роботи. Головне — це бажання, наполегливість та віра в себе.

Редакція "Телеграфу" вирішила зібрати най вакансії, які обіцяють зарплату 50 тисяч гривень для студентів у Києві.

Водій таксі

Студентам у Києві пропонують попрацювати водієм у службі таксі. Є вакансії, які передбачають наявність у кандидата власного авто, а є й такі вакансії, які пропонують взяти авто на прокат.

Вимоги до кандидатів:

наявність чинного посвідчення водія категорії В;

досвід керування від 1 року;

наявність смартфона

Зарплата: від 35 000 гривень.

Кур’єр на авто, скутері, велосипеді

Усі охочі можуть спробувати свої сили у ролі кур’єра. Вам буде необхідно доставляти різні товари за вказаними адресами. Кандидатам пропонують працювати як на своїх авто, так і на транспорті фірми.

В оголошеннях про роботу кур’єром наголошується на тому, що від чоловіків військовий квиток чи приписне не вимагається.

Вимоги до кандидатів:

пунктуальність та відповідальність

наявність чинного посвідчення водія

знання правил дорожнього руху

наявність смартфона

Зарплата: до 65000 гривень.

Кур’єр — дуже потрібна робота/ Фото: pexels.com

Тренер тренажерного залу у фітнес-клуб

У столичні фітнес-клуби активно набирають тренерів у тренажерні зали. Цікаво, що на деяких вакансіях навіть не вимагається від кандидата досвід роботи. Здобувачі повинні мати хорошу фізичну форму, бути активними та комунікабельними, а також вміти знаходити підхід до клієнтів.

Варто зазначити, що оклад інструктора тренажерного залу найчастіше складається з оплати за інструктаж, чергових годин і персональних тренувань.

Вимоги до кандидатів:

бажання розвиватися в галузі фітнесу та тренувань

енергійність та вміння мотивувати інших до досягнення результатів

комунікабельність та вміння працювати з різними типами клієнтів

знання основних вправ та правильної техніки виконання

Зарплата: до 60000 гривень.

Менеджер з продажу

Здобувачеві буде необхідно займатися продажем/просуванням різних товарів і послуг. Основні обов'язки — це пошук нових партнерів і клієнтів, створення і ведення клієнтської бази, оформлення звітності, зустріч із потенційними клієнтами тощо.

Такому фахівцеві потрібно добре розбиратися в тому, що він пропонує клієнтам. Зазвичай менеджерам з продажу проводять якийсь мінімальний інструктаж або навіть повноцінні вступні курси з іспитом перед тим, як вони приступають до своїх обов'язків.

Вимоги до кандидатів:

відповідальність та пунктуальність

вміння налагоджувати контакт із людьми

бажання вчитися та розвиватися

Зарплата: близько 40–50 000 гривень.

Багато вакансій підходять студентам/ Фото: pexels.com

Оператор call-центру

На такі вакансії охоче беруть студентів без досвіду роботи та всьому обіцяють навчити на місці лише за кілька тижнів. Як правило, оператори call-центру приймають вхідні дзвінки, надають інформацію про продукти та послуги компанії, оформляють заявки/замовлення, обробляють запити клієнтів із сайту.

Оператори колл-центрів також можуть здійснювати і вихідні дзвінки, щоб залучати потенційних клієнтів, інформувати клієнтів про нові послуги чи акції, проводити анкетування чи опитування.

Вимоги до кандидатів:

здатність до навчання та бажання розвиватися;

кмітливість та організованість;

активна життєва позиція;

спрямованість на результат;

позитив у спілкуванні з клієнтами.

Зарплата: близько 60 тисяч гривень.

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