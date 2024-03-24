Без досвіду та із зарплатою в 50 тисяч гривень: ТОП-5 вакансій для студентів у Києві
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Питання пошуку роботи актуальне завжди і для всіх
На сьогоднішній день у Києві спостерігається активізація ринку праці. З кожним тижнем на сайтах пошуку роботи з’являється все більше цікавих вакансій, у тому числі, і для студентів.
Так, абітурієнти столичних вищів легко можуть претендувати на високооплачувану посаду навіть не маючи досвіду роботи. Головне — це бажання, наполегливість та віра в себе.
Редакція "Телеграфу" вирішила зібрати най вакансії, які обіцяють зарплату 50 тисяч гривень для студентів у Києві.
Водій таксі
Студентам у Києві пропонують попрацювати водієм у службі таксі. Є вакансії, які передбачають наявність у кандидата власного авто, а є й такі вакансії, які пропонують взяти авто на прокат.
Вимоги до кандидатів:
- наявність чинного посвідчення водія категорії В;
- досвід керування від 1 року;
- наявність смартфона
Зарплата: від 35 000 гривень.
Кур’єр на авто, скутері, велосипеді
Усі охочі можуть спробувати свої сили у ролі кур’єра. Вам буде необхідно доставляти різні товари за вказаними адресами. Кандидатам пропонують працювати як на своїх авто, так і на транспорті фірми.
В оголошеннях про роботу кур’єром наголошується на тому, що від чоловіків військовий квиток чи приписне не вимагається.
Вимоги до кандидатів:
- пунктуальність та відповідальність
- наявність чинного посвідчення водія
- знання правил дорожнього руху
- наявність смартфона
Зарплата: до 65000 гривень.
Тренер тренажерного залу у фітнес-клуб
У столичні фітнес-клуби активно набирають тренерів у тренажерні зали. Цікаво, що на деяких вакансіях навіть не вимагається від кандидата досвід роботи. Здобувачі повинні мати хорошу фізичну форму, бути активними та комунікабельними, а також вміти знаходити підхід до клієнтів.
Варто зазначити, що оклад інструктора тренажерного залу найчастіше складається з оплати за інструктаж, чергових годин і персональних тренувань.
Вимоги до кандидатів:
- бажання розвиватися в галузі фітнесу та тренувань
- енергійність та вміння мотивувати інших до досягнення результатів
- комунікабельність та вміння працювати з різними типами клієнтів
- знання основних вправ та правильної техніки виконання
Зарплата: до 60000 гривень.
Менеджер з продажу
Здобувачеві буде необхідно займатися продажем/просуванням різних товарів і послуг. Основні обов'язки — це пошук нових партнерів і клієнтів, створення і ведення клієнтської бази, оформлення звітності, зустріч із потенційними клієнтами тощо.
Такому фахівцеві потрібно добре розбиратися в тому, що він пропонує клієнтам. Зазвичай менеджерам з продажу проводять якийсь мінімальний інструктаж або навіть повноцінні вступні курси з іспитом перед тим, як вони приступають до своїх обов'язків.
Вимоги до кандидатів:
- відповідальність та пунктуальність
- вміння налагоджувати контакт із людьми
- бажання вчитися та розвиватися
Зарплата: близько 40–50 000 гривень.
Оператор call-центру
На такі вакансії охоче беруть студентів без досвіду роботи та всьому обіцяють навчити на місці лише за кілька тижнів. Як правило, оператори call-центру приймають вхідні дзвінки, надають інформацію про продукти та послуги компанії, оформляють заявки/замовлення, обробляють запити клієнтів із сайту.
Оператори колл-центрів також можуть здійснювати і вихідні дзвінки, щоб залучати потенційних клієнтів, інформувати клієнтів про нові послуги чи акції, проводити анкетування чи опитування.
Вимоги до кандидатів:
- здатність до навчання та бажання розвиватися;
- кмітливість та організованість;
- активна життєва позиція;
- спрямованість на результат;
- позитив у спілкуванні з клієнтами.
Зарплата: близько 60 тисяч гривень.
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