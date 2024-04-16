Долар подорожчав на чорному ринку: курс валют у Києві
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Оптимальний курс помітно віднявся
Курс долара плавно наближається до позначки 40 гривень. За добу американська валюта піднялася ще на два десятка копійок.
Ціна на євро коливається. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 16 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 39,57 грн
Євро (EUR): 42,16 грн
Злотий (PLN): 9,82 грн
Канадський долар (CAD): 28,79 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,35 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 39,66 грн
Євро (EUR): 42,73 грн
Злотий (PLN): 9,82 грн
Канадський долар (CAD): 28,76 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,47 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу піднявся майже на двадцять копійок.
Купівля: 39,60 грн
Продаж: 39,74 грн
Раніше "Телеграф" писав, скільки коштуватиме американський долар у квітні. Якби долар не дорожчав, то Україна не змогла б виконати бюджет, адже деякі платежі, податки, кредити та міжнародні гранти надходять у такій валюті.