Долар подорожчав на чорному ринку: курс валют у Києві

Оптимальний курс помітно віднявся

Курс долара плавно наближається до позначки 40 гривень. За добу американська валюта піднялася ще на два десятка копійок.

Ціна на євро коливається. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 16 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 39,57 грн

Євро (EUR): 42,16 грн

Злотий (PLN): 9,82 грн

Канадський долар (CAD): 28,79 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,35 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 39,66 грн

Євро (EUR): 42,73 грн

Злотий (PLN): 9,82 грн

Канадський долар (CAD): 28,76 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,47 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу піднявся майже на двадцять копійок.

Купівля: 39,60 грн

Продаж: 39,74 грн

Раніше "Телеграф" писав, скільки коштуватиме американський долар у квітні. Якби долар не дорожчав, то Україна не змогла б виконати бюджет, адже деякі платежі, податки, кредити та міжнародні гранти надходять у такій валюті.