Как мобилизация повлияла на рынок труда в Киеве: какую работу предлагают

Киевский метрополитен приглашает на работу машинисток и машинистов

Мобилизация привела к значительному сокращению трудоспособного населения Киева, ведь тысячи мужчин были призваны в армию. Это негативно повлияло на многие отрасли экономики, где ощущается дефицит кадров.

Больше всего пострадали сферы, такие как строительство, транспорт, логистика, производство. "Телеграф" рассказал, кого чаще всего ищут в Киеве.

В столице не хватает машинистов поездов метро, поэтому все чаще за рулем можно увидеть женщин. В начале года КГГА открывала набор кандидатов и кандидаток. Также проводилось обучение машинистов и машинисток электропоездов.

Нехватка водителей не только в метрополитене, но и в киевских маршрутках. Сейчас на маршрутах работают преимущественно мужчины, за исключением одной женщины-водителя, у которой есть собственный автобус. В Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области отмечают, что женщины пока не идут на такую работу.

Из-за мобилизации многие вакансии, ранее считавшиеся "мужскими", стали доступными для женщин. Их ищут на должности охранников, водителей такси, шлифовщиц по дереву. Эта тенденция наблюдается не только в Киеве, но и других городах Украины.

Также много вакансий слесарей и электриков.

Кроме вышеперечисленных, актуальными остаются вакансии для специалистов в сфере логистики, маркетинга, банковской и финансовой деятельности. Все чаще женщины стали работать экспедиторами.

Уменьшился спрос только на IT-специалистов, но эти профессии все еще остаются популярными на рынке труда.

Ранее "Телеграф" писал, кого в Киеве чаще всего ищут работодатели. Специалистам готовы предложить достойную зарплату и бонусы.