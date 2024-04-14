У Києві на перегонах розбили спортивний Porshe за мільйони гривень: ДТП потрапило на відео

Водій зазнав травм, але вижив

У Києві під час автомобільних перегонів спортивний автомобіль Porshe вилетів із дороги. Скоріш за все, відновити його не вдасться.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua. Наголошується, що водій суперкара був пристебнутий, а тому відбувся переломом ключиці, його життю нічого не загрожує.

Пригода сталася на столичному автодромі Чайка, коли там зібралося багато глядачів, а тому не дивно, що на момент події потрапив на відео.

Як видно на кадрах, водій не впорався з керуванням та злетів з дороги на високій швидкості, після чого автомобіль кілька разів перекинувся.

На знімках з місця події помітно, що автомобіль отримав суттєві пошкодження кузова і, мабуть, більше нікуди поїхати не зможе. Зважаючи на все, йдеться про Porshe 911, проте по фото складно визначити його комплектацію. Залежно від "начинки" нові суперкари цієї моделі в Україні можна придбати за ціною від 5,8 мільйона до 7,5 мільйона грн.

Пізніше стало відомо, що це не єдина там розбита машина, оскільки з'явилося відео аварії BMW M4 G82.

Як повідомлялося раніше, у Києві Ford Mustang протаранив інше авто. Винуватець ДТП серйозно перевищив швидкість, серед постраждалих є дитина.