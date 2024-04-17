Сидів на підвіконні та ледве тримався за край: у Києві патрульні врятували 2-річного хлопчика

Мати у цей час спала

Завдяки вчасному зверненню небайдужих громадян, київські патрульні врятували 2-річного хлопчика. Дитина сиділа на підвіконні та ледве трималася за край.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва. За словами поліціянтів, до чергової частини надійшло повідомлення, що у Подільському районі столиці на підвіконні 1-го поверху будинку сидить малюк, який ось-ось може впасти.

Малюк, ймовірно, самостійно вибрався на підвіконня і не міг повернутися до кімнати.

"Ми швидко прибули на місце та побачили малюка, який ледь тримався за підвіконня. Напарники швидко налагодили контакт з дитиною та віднесли його у безпечне місце", — розповідають патрульні.

Врятований хлопчик

Заглянувши у вікно, поліціянти побачили матір дитини, яка спала. Вони розбудили жінку, яка перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Горе-матір відмовилася надавати будь-які пояснення.

"Тож, щоб подбати про безпеку малюка ми викликали на місце інспекторів ювенальної поліції та представників служби у справах дітей, які надалі зʼясовуватимуть всі обставини", — зазначають у поліції. — "Наразі дитина перебуває під опікою соціальних працівників".

Поліціянти подбали про безпеку малюка

Також поліція дякує патрульним та заявниці за небайдужість.

Важливо! Цей випадок ще раз нагадує про те, як важливо пильнувати за своїми дітьми. Не залишати їх без нагляду навіть на короткий час, ви наражаєте їх на небезпеку.

Не забудьте закривати вікна, або хоча б ставити на них обмежувачі, щоб уникнути подібних ситуацій.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві жорстока няня била дитину на очах у пасажирів. Люди вимагають притягнути жінку до кримінальної відповідальності.