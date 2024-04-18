Мясо подорожало: актуальные цены продуктов на рынке Киева

Яйца стали дешевле

Цены на популярные продукты в Украине постоянно меняются. На рынках Киева наблюдается подорожание мяса.

Немного снизилась стоимость овощей. "Телеграф" рассмотрел актуальные цены на Столичном рынке.

Цены на мясо

Свинина

Вырезка свинины в среднем стоит 240 грн за килограмм. Ошеек в такую же цену — 240 грн за кг. Самая дешевая свинья задняя часть, цена 150 грн за кг.

Средняя цена на сало на Столичном рынке – 150 грн за кг.

Мясо птицы

Самая дешевая курятина – тушка стоит в среднем 77 грн за кг. Куриное филе можно приобрести за 139 грн/кг.

Куриное крыло по 67 грн/кг. Куриное бедрышко — 104 грн за кг. Тушка домашней курицы стоит 102 грн за кг.

Филе индейки можно купить за 195 грн/кг. Фабричная тушка стоит в среднем 120 грн/кг. Индюшачье бедро по 190 грн за кг.

Тушку домашней утки можно приобрести за 159 грн/кг.

Говядина

Цена на говядину шею составляет 220 грн за кг. Мякоть из задней части в среднем стоит 270 грн за кг.

Говядина биток — 370 грн за кг. Говядина вырезка стоит 700 грн за кг.

Баранина

Средняя цена на мякоть из лопатки барана 230 грн за кг. Задняя нога на кости – 250 грн/кг.

Баранина корейка стоит 400 грн за кг. Ошеек можно приобрести за 180 грн за кг.

Цены на овощи

Картошку можно приобрести за 15 грн за кг. Молодой картофель на Столичном рынке продают по 150 грн/кг.

Лук в среднем стоит 14 грн/кг. Лук зеленый по 50 грн за пучок. Морковь – 13 грн за кг.

Капуста белокочанная стоит 12 грн за кг. Свеклу продают по 12 грн за кг. Редис можно купить по 40 грн за кг.

Средняя цена на огурцы – 80 грн за кг. Помидоры красные – 80 грн, розовые по 160 грн за кг.

Свежий перец можно приобрести по 140–150 грн/кг. Чеснок по 120 грн.

Цены на фрукты

Украинские яблоки продают по 25 грн/кг. Груша по 90 грн/кг.

Цена апельсинов за кг 70 грн. Мандарины в среднем стоят по 70–80 грн за кг. Киви по 100 грн/кг.

Ящик бананов предлагают по 1200 грн. А ящик зеленого авокадо стоит 600 грн.

Виноград Киш-Мыш можно купить за 250 грн за кг, молдовский виноград за 110 грн. Лимон в среднем стоит 55 грн/кг.

Цены на яйца

Стоимость яиц несколько снизилась. Куриные С0, 10 шт стоит в среднем 35 грн. Яйца категории СВ по 42 грн.

Яйца перепелиные, 20 шт можно приобрести за 55 грн.

Адрес рынка: Киевская обл., Бучанский р-н, с. Софиевская Борщаговка, ул. Большая Кольцевая, 110-А

Важно отметить, что цены на продукты могут несколько отличаться в зависимости от продавца.

Ранее "Телеграф" писал, что на этой неделе в Киеве пройдут продуктовые ярмарки. Все желающие смогут приобрести разнообразную продукцию: овощи и фрукты, зелень, бакалея, мясные изделия, соление, молочные продукты, мед и многое другое.