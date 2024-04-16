У київському супермаркеті для мільйонерів продають страви за космічними цінами

Одна із пропозицій коштує 2 тисячі гривень

У мережі столичних делікатес-маркетів "Le Silpo" за великими цінами пропонують вишукані страви. Тут можна спробувати різні морепродукти, м'ясо в незвичайному поєднанні, але якщо маєш у кишені зайві декілька тисяч.

"Телеграф" розглянув ціни у меню мережі. Найдорожча пропозиція коштує 2 тисячі гривень — це мікс із морепродуктів на грилі, вага якого 400 грамів.

Цікаві основні страви, що пропонує заклад:

Сібас з артишоками та картоплею за 469 грн.

Філе дорадо з пюре із молодого горошку й голанським соусом — 429 грн.

Лосось із шпинатом в соусі з краба за 459 грн.

Філе міньйона під соусом із шавлії — 449 грн.

Також є бургери, ціна яких стартує від 400 гривень. Найдорожчий фішбургер за 499 грн.

Закуски за немалі гроші:

Тартар із морського гребінця коштує 799 грн.

Тартар із лосося з тостами за 339 грн.

Тартар із тунця з хрустким шалотом — 399 грн.

Креветки з тартаром з авокадо за 799 грн.

Авторський сет тартарів — 1299 грн.

Ціни на салати в "Le Silpo" також недешеві:

Салат Грецький і салат зі свіжих овочів — 179 грн.

Салат із печінкою кролика з цитрусовим соусом за 229 грн.

Цезар із куркою та беконом коштує 299 грн.

Цезар із тигровими креветками — 399 грн.

Салат з томатами чері та сиром Халумі за 319 грн.

Супи у закладі вишукані, але ціни кусаються:

Прімавера з креветками коштує 339 грн.

Суп із морепродуктами — 399 грн.

Угорський гуляш за 289 грн.

Традиційний борщ з яловичиною пропонують за 199 грн.

Поснідати в "Le Silpo" можна такими стравами:

Круасан із гуакамоле та лососем — 219 грн.

Скрембл із малосоленим лососем за 249 грн.

Яйця Бенедикт з хамоном коштують 219 грн.

Запечений омлет з капрезе — 189 грн.

А звичайна вівсяна каша з ананасом та горіхами за 139 грн.

Нагадуємо, "Le Silpo" – це мережа делікатес-маркетів групи компаній Fozzy Group (сюди ж виходить "Сільпо", "Фора" та інші). 70% асортименту мережі належить до преміумкласу. Київський "Le Silpo" одним із перших, відкритий у 2013 році в ТЦ Мандарин Плаза. Також у мережі є авторський заклад "Le Grill".

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