"Булінгу не було": директор школи про історію з хлопчиком, якого побили до розриву яєчка

В освітньому закладі працюють представники прокуратури та поліції

У київській школі №81 розслідують побиття 13-річного хлопчика на перерві. Мама постраждалого учня звернулася зі скаргою щодо побиття сина та можливий булінг, проте наразі "факт булінгу не підтверджено".

Про це повідомляє в.о. директора школи Ольга Фіголь у в ефірі каналу "Київ24". У навчальному закладі працюють представники прокуратури та управління поліції Дніпровського району.

Як розповіла Фіголь, хлопець нічого не повідомив ані класному керівнику, ані асистенту.

"По завершенню розслідування обов’язково всі винуватці будуть покарані. Інцидент трапився на перерві. Хлопчик про побиття не повідомляв і жодним чином не підійшов до класного керівника, асистенту теж не поскаржився, зараз розбираємося, слідство триває", — зазначає в. о. директора.

Про інцидент та госпіталізацію дитини з травмами класному керівнику повідомила мама постраждалого.

"Мати надіслала скаргу щодо побиття дитини й можливого булінгу, але факту булінгу не встановлено", — каже Фіголь.

Зазначається, що потерпілий учень був на інклюзивній освіті.

Нагадуємо, однолітки жорстоко побили 13-річного хлопця, внаслідок підліток отримав розрив яєчок. Про це заявила мама постраждалого. За її словами, хлопчика сильно вдарили в пах, що призвело до гематоми та розриву оболонки всередині.

Мати школяра розповіла, що дитина тримала травму в таємниці протягом 10 днів, доки вона випадково не помітила. Також зазначила, що це проблема повторного булінгу у школі.

Наразі триває досудове розслідування. Київська міська прокуратура відкрила справу за ч.1 ст. 125 КК України.

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