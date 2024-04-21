В одному з районів Києва пролунав вибух: є загиблий (фото)

Поліція встановлює обставини

У неділю, 21 квітня, в Голосіївському районі Києва пролунав вибух. В результаті загинув чоловік.

Про це повідомив відділ комунікації столичної поліції. За даними правоохоронців, попередні дані вказують на самогубство.

У поліції зазначили, що близько 6 години ранку до Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення, про те що біля одного з гаражних кооперативів пролунали вибухи. За вказаною адресою одразу виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції, столичного главку, вибухотехніки та медики.

На місці події було виявлено тіло чоловіка з осколковими пораненнями, ймовірно від гранати. Поліцейськими встановлено, що загиблий — місцевий мешканець, 1968 року народження.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 із додатковою кваліфікацією самогубство Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Броварському районі Київської місцевий житель привів у дію бойову гранату. Внаслідок вибуху чоловік отримав страшні травми та помер на місці події.