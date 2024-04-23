"Буллинга не было": директор школы об истории с мальчиком, которого избили до разрыва яичка

В образовательном учреждении работают представители прокуратуры и полиции

В киевской школе №81 расследуют избиение 13-летнего мальчика на перемене. Мама пострадавшего ученика обратилась с жалобой по избиению сына и возможному буллингу, однако "факт буллинга не подтвержден".

Об этом сообщает и. о. директора школы Ольга Фиголь в эфире канала "Киев24". В учебном заведении работают представители прокуратуры и управления полиции Днепровского района.

Как рассказала Фиголь, парень ничего не сообщил ни классному руководителю, ни ассистенту.

"По завершению расследования обязательно все виновники будут наказаны. Инцидент случился на перерыве. Мальчик об избиении не сообщал и никоим образом не подошел к классному руководителю, ассистенту тоже не пожаловался, сейчас разбираемся, следствие продолжается", — отмечает и. о. директора.

Об инциденте и госпитализации ребенка с травмами классному руководителю сообщила мама пострадавшего.

"Мать направила жалобу по избиению ребенка и возможному буллингу, но факт буллинга не установлен", — говорит Фиголь.

Отмечается, что потерпевший был на инклюзивном образовании.

Напоминаем, сверстники жестоко избили 13-летнего парня, в результате подросток получил разрыв яичек. Об этом заявила мама пострадавшего. По ее словам, мальчика сильно ударили в пах, что привело к гематоме и разрыву оболочки внутри.

Мать школьника рассказала, что ребенок держал травму в тайне в течение 10 дней, пока она случайно не заметила. Также отметила, что это проблема повторного буллинга в школе.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Киевская городская прокуратура возбудила дело по ч.1 ст. 125 УК Украины.

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