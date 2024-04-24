"Святе джерело": на київській станції метро помітили підозріле протікання (відео)

Люди обурені бездіяльністю київської влади

Після екстреного закриття руху по шести станціях київського метро через розгерметизацію та підтоплення жителі та гості столиці почали звертати пильну увагу на стан підземних тунелів і, як виявилося, не дарма. Цього разу увагу киян привернув перехід на станції метро "Теремки", яка знаходиться на злощасній "синій" гілці.

Перехожі помітили, що в одній зі стін утворилася дивна вибоїна, в якій видніється вода. Про це повідомили кияни у соцмережі.

Так, у Голосіївському районі Києва пасажири звернули увагу на те, в якому стані знаходиться підземний перехід на станції метро "Теремки". Тут на стінах видніються тріщини, а в одній із глибоких вибоїн дзюрчить вода.

Перехід виглядає недоглянутим і такий стан стіни явно спричинений протіканням — кияни зазначають, що тут часто можна спостерігати струмки, які стікають по стінах.

Варто відзначити, що весь перехід виглядає зношеним та явно потребує капітального ремонту. Пасажирів столичної підземки обурює такий стан речей і вони звинувачують київську владу у бездіяльності.

Важливо розуміти, що станція метро "Теремки" знаходиться на "синій" гілці, і вона раніше була закрита через екстрене підтоплення підземки. Також у Києві не працюють станції метро "Іподром", "Виставковий центр", "Васильківська", "Голосіївська" та "Деміївська".

"Теремки" знаходяться на "синій" гілці

Нагадаємо, що шість станцій метро на "синій гілці" в українській столиці виявилися закритими через підтоплення, а тому у місті утворився справжній транспортний колапс.

Після цього метрополітен запустив човниковий рух поїздів у напрямку "Теремків" і назад, а поліція прийшла до КП "Київський метрополітен" та КМДА у рамках розслідування обставин аварії у шахті метро.

У столиці закрили шість станцій метро на "синій" гілці

Потім з’явилася інформація про те, що "синю" гілку метро в Києві відкриють через кілька років, оскільки перегінний тунель між "Деміївською" та "Либідською" згодом став повністю непридатним для руху вагонів. На цій ділянці будуватимуть новий тунель, і ці роботи можуть розтягнутися на роки.

Проте Кличко спростував ці чутки та назвав терміни відновлення руху між станціями київського метро "Либідська" та "Деміївська". За його словами, роботи йдуть за планом і поїзди почнуть ходити вже влітку цього року.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що чиновниця київського метрополітену піде під суд — її підозрюють у службовій недбалості та завданні матеріальних збитків комунальному підприємству більш ніж на 300 тисяч гривень.