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Важливі зміни у маршруті київської електрички: поїзди не курсуватимуть до деяких станцій

Автор
Кароліна Терещенко Кароліна Терещенко
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Плановий ремонт залізничних колій
Плановий ремонт залізничних колій. Фото Kyiv City Express

Натомість буде додаткова зупинка

Цими вихідними, 27 та 28 квітня, у Києві поїзди кільцевої електрички не курсуватимуть до станцій "Борщагівка" та "Київ-Волинський". Зміна маршруту обумовлена необхідністю проведення планових ремонтних робіт на колії.

Потяги не зупинятимуться на станціях з 09:00 до 17:00. Про це повідомляє "Kyiv City Express".

Також зазначається, що у суботу та неділю зупинку робитимуть на станції "Алмаз". Наразі рух поїздів за розкладом.

"Продовжуємо ремонтні роботи на колії. Сподіваємось, ніякі обстріли та тривоги цього разу не завадять і впораємось швидко. Зараз усе за розкладом", — йдеться у повідомлені.

Нагадуємо, зеленою лінією київського метрополітену курсують потяги з оксамитовими диванами червоного кольору. Це варшавські вагони, які столиця отримала від Польщі, як благодійну допомогу.

Перший поїзд із польськими вагонами почав курсувати київським метро 1 листопада минулого року. Другий з'явився на коліях столичної підземки на початку квітня цього року.

Загалом Варшава передала Києву 60 вагонів метро, деякі стали донорами для українських потягів.

Раніше "Телеграф" писав, у Києві відновлює роботу дитяча залізниця, що знаходиться у Сирецькому парку. Урочисте відкриття сезону відбудеться вже цими вихідними.

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#Новини Києва #Залізничні станції #Міська електричка в Києві #Розклад електрички