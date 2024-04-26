Важные изменения в маршруте киевской электрички: поезда не будут курсировать до некоторых станций

Вместо этого будет дополнительная остановка

В эти выходные, 27 и 28 апреля, в Киеве поезда кольцевой электрички не будут курсировать на станции "Борщаговка" и "Киев-Волынский". Смена маршрута обусловлена необходимостью проведения плановых ремонтных работ на путях.

Поезда не будут останавливаться на станциях с 09:00 до 17:00. Об этом сообщает "Kyiv City Express".

Также отмечается, что в субботу и воскресенье остановку будут делать на станции "Алмаз". В настоящее время движение поездов по расписанию.

"Продолжаем ремонтные работы на пути. Надеемся, никакие обстрелы и тревоги на этот раз не помешают и справимся быстро. Сейчас все по расписанию", — говорится в сообщении.

Напоминаем, по зеленой линии киевского метрополитена курсируют поезда с бархатными диванами красного цвета. Это варшавские вагоны, которые столица получила от Польши как благотворительную помощь.

Первый поезд с польскими вагонами начал курсировать в киевском метро 1 ноября прошлого года. Второй появился на путях столичной подземки в начале апреля этого года.

В общей сложности Варшава передала Киеву 60 вагонов метро, некоторые стали донорами для украинских поездов.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве возобновляет работу детская железная дорога, которая находится в Сырецком парке. Торжественное открытие сезона состоится уже в эти выходные.