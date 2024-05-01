Як в перші дні війни: у київських ТЦК утворилися великі черги (фото)

На вулиці "тягнуться" люди

У середу, 1 травня, у Києві в Дарницькому районному ТЦК та СП стоять великі черги. Десятки людей очікують на вулиці біля будівлі.

Про це повідомляє репортер "Телеграфу". Журналіст зазначає, що пускають дуже повільно.

Люди скупчилися біля будівлі

З 12 години оголосили обід. Працівники територіального центру розійшлися.

Обід з 12

Зібралося вже багато людей. Натовп стоїть просто попід дорогою.

Також у мережі повідомляють, що черги утворилися і в Солом'янському ТЦК та СП. Очевидці публікують фото, на яких видно людей, які чекають на вулиці.

Чоловіки і жінки стоять біля входу в ТЦК

У телеграм-каналах пишуть, що це черги на медкомісію. Коридори заповнені десятками людей.

Натовп у коридорах

Нагадуємо, 16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав гучний законопроєкт про мобілізацію. Зміни у системі передбачають заміну термінової служби базовою військовою службою. Громадяни проходитимуть військову підготовку 5 місяців у мирний час та 3 у військовий. Громадяни до 24 років матимуть можливість обрати час проходження базової військової служби.

Відтепер військовозобов’язані можуть оновити дані про себе не лише у ТЦК, а й у ЦНАПі чи онлайн. Для цього буде спеціальний електронний кабінет.

Чоловікам віком 25-60 років потрібно мати при собі документи військового обліку, щоб у разі потреби пред’явити їх співробітникам ТЦК, поліції чи прикордонникам.

Військовослужбовці, які повернулися з полону або отримали інвалідність під час служби, тепер можуть демобілізуватися за власним бажанням. Ті, хто отримав ІІ або ІІІ групу інвалідності після початку повномасштабної війни, повинні повторно пройти військово-лікарську комісію. Йдеться про тих, кого раніше визнали обмежено придатними.

Раніше "Телеграф" писав, скільки мобілізують людей у Києві за місяць. В середньому це 100 осіб з одного району, а в столиці їх 10.